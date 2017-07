Denuncia a chofer de colectivo por atropellar a su mascota

Este viernes por la madrugada Héctor Gasco salió de su casa en Ciudadela para ir a trabajar, abrió el portón y su perro "Chester" salió junto con él pero apenas tocó la calle fue tropellado por el interno 46 de Patagonia Argentina que se desplazaba a alta velocidad en una zona urbana.

Héctor al ver que su mascota no tenía señales de vida salió a perseguir al colectivo: "lo alcancé y el hombre me dice - ah, ¿eso fue lo de allá atrás?´ supo que algo había pasado y ni siquiera atinó a frenar- le pasó las dos ruedas por encima ¿qué hubiese pasado si en vez de mi mascota era una criatura?" relató el vecino de zona norte.

Pero lo peor fue cuando Gasco volvió hasta su casa y vio a su pequeña hija llorando arriba del cuerpo de "Chester": "mi hija lloraba desconsoladamente y me dijo ´mató a mi bebé´, me destrozó el corazón, tuve que retirarla de la escuela porque estaba muy mal, hice de todo para que pudiera pasar ese momento pero está muy triste, era su compañero desde chiquita".

El hombre no se quedó con los brazos cruzados y fue a hablar con los responsables de Patagonia Argentina: "ellos me dicen que no pueden hacer nada, que están atados de manos, yo voy a presentar una nota en la empresa, andan a toda velocidad en un barrio residencial con luces bajas, sin importarles nada, esto no va a quedar así. Desde la empresa tienen que controlar cómo manejan, son profesionales, tienen un carnet especial, ellos nos tendrían que enseñar a nosotros a manejar".

Embed