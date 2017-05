Denuncia que Camioneros amenazó a sus trabajadores y se los llevó a otra empresa

Después de dos días de retención del Sindicato de Camioneros la empresa Mehsa consiguió reunir el dinero para abonar el 100 por ciento de los salarios a los trabajadores, pero no se levantaron las medidas. Denuncian amenazas y presiones del Sindicato de Camioneros para no regresar a trabajar.

Desde el martes por la noche el Sindicato de Camioneros comenzó una retención en la empresa Mehsa por demoras en el pago de haberes, pasadas las horas la firma consiguió mediante un pago de YPF y por un acuerdo bancario abonar el 100 por ciento de los salarios pero los trabajadores no regresan a sus tareas, denuncian amenazas del sindicato y apuestan a retomar los caminos de diálogo.

Boris Mansilla, uno de los directivos de Mehsa confirmó esta tarde el pago de los salarios en radio Del Mar, y lamentó que no se hayan empleado las vías sindicales correspondientes para el reclamo. "Pedimos a la subsecretaria de Trabajo que se dicte la conciliación obligatoria para reunir a las partes y el secretario Marcial Paz no se ha expedido sobre el tema con lo cual no se están siguiendo los caminos legales en este reclamo", lamentó.

En las últimas horas, Mansilla denunció amenazas en contra de sus trabajadores camioneros y el personal de Jerárquicos que trabaja en la planta. "Supimos que se retiró a nuestros trabajadores de su domicilio y por orden del Sindicato se ha llevado a prestar servicios para otra empresa, de una manera completamente irregular, a una empresa que fue traída desde Santa Cruz", dijo.

Por eso consideró que "hay trabajadores de Mehsa que quedaron rehenes del conflicto", y reconoció el apoyo que consiguió del dirigente petrolero José Llugdar quien acompaña a los 30 trabajadores que quedaron paralizados sin buscarlo.

Para enfrentar, la situación en la que quedó la firma Mansilla adelantó que se cursarán denuncias judiciales en el caso de los trabajadores que tienen derecho a trabajar "y se pueden ver amenazados y violentados en los vehículos en los que se desplazan".

Finalmente, Mansilla se dirigió a la familia que trabajó toda la vida para la firma y pidió "que reconsideren esta situación que no haya miedo, porque acá hay mucho miedo que siente la gente cuando acata las directivas del sindicato, que sepan de la relación que han tenido en años con la dirigencia y la supervisión.

VANDALIZARON UN CAMIÓN

En la jornada de ayer según informó el jefe Operativo de transportes Mehsa Sergio Iribarren a El Patagónico "se llevó adelante una maniobra para llevar material a equipos de Manantiales de YPF, como se hizo de noche dejamos el camión en la zona para que no moleste en el equipo y continuar con los trabajos hoy".

Al llegar al lugar en la jornada de hoy vieron que el camión Scania había sido vandalizado "rompieron la luneta y los vidrios de los costados, también rompieron equipamento del camión, claramente no fue robo porque no habían sacado los papeles ni nada. Hicimos la denuncia en la comisaría de Diadema y veremos cómo sigue esto" finalizó Iribarren.