Denuncia que lo discriminan como docente de la escuela pública

Horacio Manuel Romero tiene 41 años y ayer denunció que es discriminado por Supervisión de Escuelas de Chubut ya que entiende que no le permiten ingresar a un cargo docente por ser discapacitado. Con documentos en mano explicó su situación y aseguró: "esto es un síntoma claro de discriminación".

Horacio Manuel Romero padece hemiplejia congénita izquierda y denuncia que por su condición Supervisión de Escuelas no le da ningún cargo en las escuelas públicas de la zona. Con sus documentos en mano, el hombre de 41 años ayer se presentó en la redacción de El Patagónico y con los certificados que acreditan su inscripción a la Junta de Clasificación y la constancia de su libreta universitaria, pidió acceder a un trabajo.

Según explicó, en 2016 terminó la secundaria a través del Plan Fines y luego ingresó a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco aprovechando la modalidad de acceso para personas mayores de 25 años. Mientras cursaba la carrera de Ciencias de la Educación, terminaba las materias pendientes de nivel secundario, con el objetivo de poder ingresar al sistema educativo y dictar clases.

Con mucho esfuerzo, finalmente logró su cometido y en vacaciones pudo dictar clases en el programa de la Escuela de Verano. Romero explicó que luego se anotó para poder acceder a horas cátedra en distintos establecimientos. Sin embargo, nunca lo llamaron.

"Yo solo quiero trabajar, soy ciudadano de este país. No tenía la secundaria y resolví esta situación. Estoy en condiciones de estar frente a un grupo, de manejar adolescentes, manejar chicos porque si no no tendría la cantidad de materias aprobadas que tengo. Pero estoy cansado de esta situación. Es un símbolo claro de discriminación", sentenció.

El hombre asegura que decidió realizar la denuncia porque no quiere "que a otras personas les pase lo mismo" porque siempre quien es discapacitado tiene "hasta el doble o el triple que batallar".

"Espero que se solucione pronto esta situación porque parece que yo 'afeo' el paisaje. Pero el esfuerzo que estoy haciendo es muy grande; para una persona en situación de discapacidad es el doble", lamentó.