Denuncia que oficiales lo detuvieron por ensañamiento

Luis Rodríguez Levicoy (31) fue detenido en la madrugada de ayer por efectivos de la Seccional Cuarta e indicó a El Patagónico que los hechos relatados por los oficiales son apócrifos. "El auto estaba estacionado en el patio de mi casa, no me hicieron alcoholemia y me golpearon en el calabozo", dijo.

En la jornada de ayer desde la Seccional Cuarta informaron a El Patagónico que habían detenido a un remisero identificado como Luis Rodríguez Levicoy (31) que se encontraba bebiendo y tenía pedido de captura por rebeldía además indicaron que el vehículo no contaba con documentación y la licencia estaba vencida.

Luego de estas acusaciones Levicoy se acercó a este medio para hacer su descargo y detalló que: "estaba en el patio de mi casa, adentro del auto, el auto no estaba en marcha, entraron y me sacaron del vehículo y me llevaron al calabozo, la detención no fue a las 03:30 como dicen, fue a la medianoche".

El hombre además agregó que no es remisero: "no era mi auto, el auto está en reparaciones para habilitarlo pero el auto no es mío, además dicen que estaba bebiendo alcohol y no me hicieron alcoholemia, en la multa no dice que haya habido alcoholemia, además dice que el seguro del auto está vencido y también es mentira porque vence el 1 de septiembre como dice la constancia".

Luis se refirió además del pedido de captura que pesaba en su contra: "los oficiales dijeron que el pedido de captura me había llegado a mi anterior domicilio, yo estuve hace un mes en la (Seccional) Tercera haciendo una exposición y no me dijeron nada, hoy el juez dejó sin efecto esa causa".

El hombre de 31 años aseguró que en su pasado "hice las cosas mal, pero ahora estoy bien, ya estoy trabajando y no quiero tener problemas, pero hay un ensañamiento conmigo, no digo que todos los de la fuerza tenga algo en contra mío pero parece que tienen problemas personales".

Levicoy indicó que hay testigos que lo sacaron de adentro del patio de su casa: "pero la gente tiene miedo porque después se la agarran con ellos. A mi me desnudaron, me tiraron gas pimienta y me golpearon, esas cosas parecen de la época de la dictadura, yo no quiero más problemas pero quiero limpiar el nombre de la agencia, el del dueño del auto que quedaron pegados por algo que no pasó, que es una mentira".

Según agregó sobre el pedido de captura "me he ido a Caleta Olivia y en el puesto de Ramón Santos les di mi documentación y no me dijeron nada, ya está esto, quiero que quede aclarado que hicieron todo mal. La multa dice a las 3:35 am, encima el domicilio que dice es el de mi papá o sea que me sacaron del patio de la casa. Está todo mal hecho y me están perjudicando a mi, al dueño de la agencia, al dueño del auto, hay gente que está mal y enojada por algo que hicieron mal desde la policía, quiero que quede claro".