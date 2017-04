El Patagónico | Regionales | SAN JULIAN - 18 abril 2017 Denuncian al intendente de San Julián por condonar deuda a funcionario de gabinete El intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomasso, fue denunciado penalmente por el concejal Alberto Perrone por haber condonado deudas por impuestos de un bar que es propiedad de su secretario de Obras Públicas, así como también los de una boutique que pertenece a la esposa del mismo funcionario.

Caleta Olivia (agencia)



La presentación que Alberto Mariano Perrone Lutri (FPV) hizo ante la justicia señala que el secretario de Obras Públicas, Domingo Roca, es propietario del Bar Sportman y mantiene una abultada deuda con la comuna en concepto de patentes de automotores, habilitación comercial y venta de bebidas alcohólicas, en tanto que su esposa, Milena Radic, mantiene por separado otras deudas impositivas por su boutique.

Si bien las cifras totales son confusas debido al entramado de la presentación judicial, fuentes confiables consultadas por El Patagónico señalan que ascenderían a unos 250 mil pesos, pero el caso más grave está enfocado en lo que respecta al beneficio otorgado al miembro de gabinete ya que la ley que se refiere a ética pública lo prohíbe.

Por si esto fuera poco, el caso mancha el proceder de otros tres concejales, tratándose del propio presidente del cuerpo, Mario Piero Boffi, de Héctor Bórquez y de la contadora Mariana Jaime, todos ellos del bloque UPVM-Cambiemos, quienes por mayoría aprobaron el convenio que elevó el intendente Antonio Tomasso (también de la Alianza Cambiemos), donde no figura el monto total de las deudas y además se firmó el1 de enero de 2016, es decir un día feriado.

En concreto, el edil opositor le atribuye al jefe comunal haber incurrido en el delito de defraudación a la administración pública municipal y violación de la Ley de Etica Pública.

También pudo saberse que el secretario de Obras Públicas había solicitado en 2015 un acuerdo de pago de sus deudas y solo había cancelado algunas cuotas hasta que se le sumaron las de 2016.

Por ello requirió y se le concedió la condonación de todas ellas con la anuencia del intendente y de los tres concejales del mismo partido, quienes obviaron las normas de incompatibilidad porque desde que asumió a fines de 2015 Roca no podía legalmente tener ese beneficio.



NO QUIERE SER COMPLICE



En su denuncia, Perrone manifestó que "pese a mis reiteradas advertencias, las mismas fueron ignoradas, por lo que me encuentro en esta instancia y siendo mi pretensión no resultar cómplice de esta ilegalidad, me veo compelido, obligado por la necedad e ignorancia de estos intervinientes, a efectuar esta denuncia."

Remarca además que "las incompatibilidades quebrantadas son conocidas por la sociedad como ´corrupción´ que en este caso está documentada".

Por otro lado, destaca que debido a que el presidente del cuerpo deliberativo comunal, Mario Boffi, también es empleado judicial, ello "permite sembrar serias dudas del futuro de la causa que -de no avanzar- dejaría expuesta la acción del ministerio público en su totalidad, que tomado conocimiento no actuó de oficio en este y en otros casos conocidos recientemente en debates públicos".

Finalmente ironizó sobre recientes declaraciones públicas del intendente Tomasso, "quien expresó tener una situación económica difícil", pero al mismo tiempo "no solo restringe los ingresos municipales mediante condonaciones como el presente caso Roca, sino también efectuando descuentos excepcionales de hasta el 45% a grandes empresas".

Fuente: