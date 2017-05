Denuncian irregularidades en la obra de ampliación de la vecinal del 9 de Julio

A solo tres días de las elecciones barriales, la Lista Celeste y Blanca denunció a las autoridades de la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio, que competirán en los comicios del domingo a través de la Lista Verde por las irregularidades que el municipio detectó en la ampliación de la obra de la sede vecinal.Antonio Ocampo, apoderado de la lista, y María Belén Püschel, candidata a presidente, apuntaron directamente a Elsa Navarrete de Vera y a Ricardo Sosa, quienes a lo largo de los últimos 20 años, "siempre han ocupado el cargo de tesorero o protesorero" y que en la nueva lista ocupan los mismos cargos.Con los documentos que avalan su denuncia, Ocampo confirmó que por las irregularidades el municipio clausuró la obra de ampliación ya que el proyecto no fue autorizado en su momento por la Dirección de Obras Públicas por detectarse algunas falencias en el trabajo.“Nosotros solicitamos en algún momento a la Dirección de Obras Particulares, ya que esa obra no tenía cartel identificatorio, que nos informe si se había cumplido con todos los requisitos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y además quién era el responsable actuante”, contó Ocampo."Y en ese pedido de informes se nos respondió que el día 10 de junio de 2015 se habían iniciado gestiones de permiso de obra y que dicha Dirección le había hecho algunas observaciones, pero nunca más había vuelto el profesional. Tomando conocimiento de esto, enviaron un inspector de la municipalidad a inspeccionar el estado de la construcción y vio que la obra lleva el 70% realizada y que nunca estuvo autorizada para su construcción. Por lo tanto se los intima a la paralización de la obra”, agregó.Ocampo asegura que la asociación vecinal realizó “un manejo espurio”, teniendo en cuenta que recibió un millón de pesos por parte del programa Invertir Igualdad para la construcción de esa obra, pero nunca rindió cuentas de los gastos realizados, aunque en este sentido vale aclarar que la Lista Celeste y Blanca tampoco le ha pedido explicaciones, "para no entrar en chicanas tontas y absurdas".Según explicó Püschel, el único fin es que los vecinos sepan la verdad. "Queremos que los vecinos sepan quiénes son estas dos personas que integran esta lista; aparentemente no lo saben. Ellos se encargaron de decir injurias, calumnias sobre nosotros y gente que está en la comisión directiva cuando ellos son los responsables de manejar el dinero”, sostuvo.Las elecciones en el barrio 9 de Julio tendrán lugar el domingo de 10 a 16. Están habilitados para votar más de 200 personas, quienes podrán elegir entre ambas listas.