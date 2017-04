El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 14 abril 2017 Denuncian la suspensión del 80% de los trabajadores de Alpargatas en Tucumán El abogado del sindicato de los obreros textiles de Tucumán, Luis Salgado, denunció la suspensión de los trabajadores de la planta de Alpargatas en esa provincia y advirtió que para mayo "estarían suspendidos" el 100%.

A pesar de que el Gobierno firmó a comienzos de abril un compromiso con la industria textil, indumentaria y de calzado, que tiene como finalidad estimular el consumo, cuidar el empleo, luchar contra la informalidad y mejorar la competitividad exportadora de la industria, el cese de actividades en distintas plantas del país no se detiene. El abogado del sindicato de los obreros textiles de Tucumán, Luis Salgado, denunció la suspensión del 80% de los trabajadores de la planta de Alpargatas en esa provincia y advirtió que para mayo "estarían suspendidos" el 100%.

"La planta tiene 1360 operarios y suspendieron a 1110", detalló Salgado en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10. Asimsimo, consultado sobre un posible cierre de la planta, el abogado dijo que no está prevista una determinación en ese sentido aunque advirtió que aun así "la situación es grave".

"Esta planta ya ha sido cerrada un año y medio", recordó Salgado al tiempo que destacó: "El comercio debe ser manejado con mayor inteligencia para no matar a las empresas nacionales".

En tanto, explicó que los motivos que la empresa le dio al sindicato por la suspensión de los operarios están vinculados a una "fuerte caída del consumo y de la exportación". "Por eso anunciaron al cuerpo de delegados y a todo el sindicato de que se iba a tomar esta medida. Por supuesto que hay temor a que se produzcan despidos", concluyó.

Cabe recordar que el convenio sellado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y sus pares de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a las empresas y los trabajadores de las industrias textil y de calzado apunta a estimular el consumo a través del lanzamiento de dos nuevas herramientas de financiamiento para los rubros de Indumentaria, Calzado y Marroquinería para la compra de productos nacionales en 3 y 6 cuotas sin interés. Además, estas herramientas se suman a los programas Ahora 12 y Ahora 18 del Ministerio de la Producción de la Nación, que continúan vigentes.

"Es muy positivo que entre todos hayamos aportado nuestro granito de arena para aportar al sector dinamismo y sostener el empleo y la producción. Esperamos que el acuerdo se pueda trasladar a soluciones concretas", había dicho el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne tras el anuncio del mismo.



