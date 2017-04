El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 29 marzo 2017 Denuncian a Macri y funcionarios por la compra de armas a EE. UU. La denuncia es consecuencia de un informe que trasmitió el canal C5N el domingo, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional sumó una nueva denuncia en su contra. Ahora por la presunta comisión de delitos en el marco de una posible compra por más de u$s 2.000 millones de armamento de uso bélico a EEUU, la cual debería ser avalada por el Congreso. Pero además, se sospecha que el destino del material es el de combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, algo que está prohibido por la ley de seguridad interior.

La denuncia penal, presentada por un grupo de diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, es contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau; y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi. Los diputados se preguntan por qué "el Gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia". La denuncia es consecuencia de un informe que trasmitió el canal C5N el pasado domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

"La revelación de la carta que el embajador Lousteau enviara al congresista norteamericano, Pete Visclosky, es la clave que pone al descubierto una fenomenal compra de armamentos bélicos cuyo listado figura en el anexo que el diplomático adjunto a la misiva. Es preciso aclarar que Visclosky integra con un cargo jerárquico la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos y sería quien maneja el Foreign Military Sales - FMS, programa de venta de armas a Fuerzas Armadas extranjeras de los Estados Unidos", indica la presentación del bloque del FPV.

Los denunciantes remarcan que "según indica el embajador Lousteau en la nota enviada y que luego confirmó, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin".

"El embajador también señaló que la Embajada Argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano", agrega la denuncia.



Y concluye: "No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en las gestiones de compra de armamento. Incluso, la participación del diputado Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial".

La justicia deberá investigar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando es importante destacar que existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).

Por lo tanto, en medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra.





