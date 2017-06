Denuncian persecución en una radio municipal de Trevelin

El Sindicato de Prensa de Esquel denunció que el intendente de Trevelin, Omar Aleuy, persigue a los trabajadores de la radio municipal "FM del Valle" desde marzo. El caso más significativo fue el de Walter Corvalán, un operador radial, que fue trasladado al polideportivo de la localidad cordillerana y al que no se le permite ingresar a la emisora. El jueves iba a notificar su caso en el Concejo Deliberante de Trevelin y, aseguran, que desde el municipio dieron la orden de no transmitir en vivo la sesión.

Walter Corvalán se presentó el jueves en el Concejo Deliberante de Trevelin para utilizar la "Banca del Vecino" y exponer la situación que se ha tocado padecer en la radio municipal "FM del Valle", lugar donde se desempeña hace doce años en carácter de contratado.

Además, Corvalán se encuentra bajo certificado psicológico debido a la decisión del responsable de la emisora, Cristian Aleuy, hijo del intendente Omar Aleuy, de trasladarlo al polideportivo municipal.

Los ediles escucharon el testimonio del operador, pero según denuncia el Sindicato de Prensa de Esquel, el intendente Aleuy decidió que la radio no transmitiera en vivo la sesión. La decisión fue llamativa teniendo en cuenta que a principio de año fue el propio jefe comunal quien recomendó que las sesiones del Concejo se llevaran a cabo por la mañana para que la emisora municipal pudiera transmitir cada una de ellas.

Sin embargo, los trabajadores de prensa también se enteraron que a partir de ahora solo se reproducirían las sesiones grabadas y no en vivo como sucedía antes.

Hubo reacción en ediles de la oposición, por el clima enrarecido que se vivió, y se vertieron críticas al Departamento Ejecutivo Municipal.

En este sentido, Jorge Naon, secretario general del Sindicato de Prensa de Esquel, explicó: "los trabajadores de la radio se afiliaron el año pasado al sindicato porque nosotros veíamos que había una persecución y no les gustaba cómo trataban los temas que involucraban al municipio. Estaban todos amenazados y nosotros hicimos una asamblea en la radio en marzo para tratar de que esto no continuara más, pero al poco tiempo comenzaron con la idea de trasladar a Walter Corvalán al polideportivo".

"El director de la radio le dijo (a Corvalán) que ya no iban a necesitar dos operadores sino que con uno se podían arreglar. Entonces, Corvalán habló con la secretaria de Gobierno, pero no lo tomó en cuenta y le dijo que si no quería trabajar en el polideportivo le iban a dar de baja el contrato", agregó.

Asimismo, Naon sostuvo que la situación que sucede con el operador es una forma de amenaza para que los trabajadores se desafilien del Sindicato de Prensa. "Hicimos el intento de hablar con el intendente y la secretaria de Gobierno pero no nos quisieron escuchar porque no reconocen el sindicato y la respuesta que han dado en la Secretaría de Trabajo es que para ellos son empleados municipales por lo tanto pueden disponer de ellos de la forma más conveniente", criticó.