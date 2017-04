El Patagónico | Policiales | TEMPORAL - 11 abril 2017 Denuncian que cobran "peaje" en las 1008 Viviendas Muchos automovilistas anoche sufrieron el "cobro de peaje" en las calles del interior del complejo habitacional que se convirtió en la única vía de comunicación con el barrio Abel Amaya.

Según las denuncias, ese sector no estaba custodiado por gendarmes ni policías, como ocurrió semanas atrás.

Al permanecer inaccesible la avenida Chile, los conductores que tienen que dirigirse a sus viviendas del barrio Abel Amaya y zonas aledañas no tienen otra opción que circular por las calles internas de las 1008 Viviendas. Y al ser estas angostas se forman filas de autos que tienen que esperar el paso del carril contrario.

Esa situación anoche era aprovechada por delincuentes que al ver detenidos los vehículos les pedían dinero a los automovilistas. La clásica pregunta "¿amigo, me da algo para la birra?" vuelve a resonar en los oídos de quienes allí transitan. El tono es inequívoco.

Lo curioso fue que después de que ayer oscureció ya no se observaron patrullajes de la policía de la Seccional Quinta que posee jurisdicción en el lugar, ni del personal de Gendarmería Nacional que estaba custodiando los comercios de ese sector.

Según las denuncias, la zona más conflictiva era la angosta calle que divide el complejo habitacional con su extensión, donde puede circular un vehículo a la vez.



