Denuncian que les van a sacar el alquiler y sus casas siguen inhabitables

A más de 100 días las consecuencias del temporal siguen latentes en la ciudad, además de haber modificado el paisaje, generando grandes grietas, dividiendo barrios geográficamente, el mismo tuvo consecuencias enormes en familias que perdieron todo lo que habían logrado levantar con años de trabajo.

Tal es el caso del barrio Laprida en las calles Cuba y Costa Rica donde los vecinos hasta el día de hoy tienen más de un metro y medio de barro en el interior de sus hogares "nadie se quiere hacer cargo de nosotros, nos denominaron ´zona inhabitable´ y nos habían dado el alquiler hasta que nos den una solución", detalla Johana, vecina damnificada a El Patagónico.

Según denuncia: "resulta que ahora nos dicen que no nos van a pagar más el alquiler y que nos volvamos a nuestras casas, todavía no sacaron nada en la zona, solamente de los pluviales y las calles están tapadas, como nuestras casas. El agua ya no está pero el barro si", se lamenta y pide ayuda o alguna respuesta porque "no podemos volver a una zona inhabitable".