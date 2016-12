Denuncian que un menor fue baleado en medio de un operativo de Infantería

Ramón es el padre de KJ, el adolescente de 14 años que fue baleado mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos, a pocos metros de su casa en el barrio Las Flores. "Yo soy un laburante trabajo todo el día, incluso cuando pasó esto estaba trabajando", relata Ramón como si tuviera que justificar porqué su hijo no merecía que lo alcance una bala.

"Ellos estaban ahí al lado de Radio Líder, jugando a la pelota a las nueve y media, que todavía es temprano, cuando aparece una camioneta de Infantería. De ahí bajan cuatro oficiales y avanzan, todos los chicos empezaron a correr y ellos a tirar, mi hijo quedó entre los últimos y terminó con ocho disparos en sus piernitas", relata Ramón en diálogo con El Patagónico.

Su hijo herido quedó tirado en el suelo y el mismo policía que accionó el arma se acercó, el menor solo atinó a decirle "no me pegué soy menor", y como si fueran palabras mágicas, el oficial se fue. Lo cierto es que KJ quedó en el suelo, en la intersección de Los Aromos y Sarmiento, y no fue asistido por la misma fuerza que lo reprimió, los efectivos se retiraron inmediatamente. "A mi hijo lo trasladaron los vecinos al Hospital Regional, ahí nos dijeron que tenía ocho impactos de balas de goma", precisa.

Desde ahí comenzó para Ramón otra historia. "Mi hijo quedó con miedo, yo pedí en Fiscalia para él asistencia psicológica y ahora lo único que quiero es que no nos pase nada ni a mí, ni a mi familia. Nunca jamás tuvimos un problema con la policía, ni queremos tenerlo. Esto que paso acá no lo habíamos visto nunca", lamentó. La denuncia, fue radicada en la Seccional Cuarta, la Seccional Primera y Fiscalía. "No tenemos nada para decir en todos lados nos atendieron de diez, pero esto no tiene que volver a pasar", pidió.

En cuanto al procedimiento que terminó con el lamentable saldo, no hay demasiada información "en la Cuarta ni ellos estaban enterados", relató Ramón.

Las denuncias realizadas servirán para avanzar en un sumario administrativo para pedir incluso que el oficial que hirió al menor sea separado de la fuerza.