Denuncian a través de las redes sociales un nuevo método de estafa en Comodoro

Los afiladores callejeros son un oficio en extinción. Por esta razón, no fue difícil reconocer al "afilador comodorense" que recorre las calles con su bicicleta haciendo sonar su armónica para captar la atención de las familias que quieran pagar por sus servicios.

"Cuando escuché la melodía lo llamé para afilar tres cuchillos. Me dijo que me iba a costar 20 pesos por cada uno, pero cuando terminó con su trabajo y le pregunté cuánto era, me dijo ¡600 pesos!. Empezamos a discutir y con voz firme me aseguró que nunca me había dicho un monto tan bajo. Indignado, lo pagué", relató a El Patagónico Marcos, un damnificado del barrio La Loma a través de WhatsApp.

Similares testimonios se replicaron en Facebook, donde numerosos usuarios hicieron su descargo, entre bronca e impotencia por la falta de escrúpulos del afilador.

Se trata de una nueva modalidad de estafa que perjudicó a muchos vecinos de zona sur y norte de la ciudad petrolera. Algunos de los damnificados aportaron características del sujeto describiéndolo como un hombre "morocho, alto, relleno y amenazante".

El sujeto ofrece afilar cada pieza a un precio "razonable" y al finalizar su trabajo pide sumas de dinero exorbitantes. En algunos casos, logró obtener más de mil quinientos pesos por afilar cuchillos.

Consultados por El Patagónico, las autoridades policiales recomiendan radicar la denuncia formal en cada comisaría ante hechos similares, y si bien señalaron que tenían conocimiento sobre el sujeto, desconocían el número de afectados.