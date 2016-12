El Patagónico | Policiales | ROBOS - 27 diciembre 2016 Denuncian a un detenido por un robo de amenazar a su cómplice para que mienta La denuncia fue formalizada ayer en la Oficina Judicial de Sarmiento, por el juez Alejandro Rosales a pedido de la Fiscalía. El caso ocurrió el 22 de julio y recién el 30 de noviembre se realizó la denuncia. A Bruno "Payita" Neihual, un joven con antecedentes penales y que cumple prisión preventiva en la alcaidía de Comodoro por un robo en el que intentó huir a los tiros, su compañero de causa lo acusa de haberlo amenazado para responsabilizar a otra persona del hecho por el que fueron detenidos a mediados de año.

El juez Alejandro Rosales, formalizó ayer la investigación preparatoria de juicio contra Bruno Emanuel Neihual (25), como presunto autor del delito de coacción.

La Fiscalía tendrá un mes para investigar la denuncia, que llama la atención que se realizó el 30 de noviembre, cuando los hechos ocurrieron el 22 de julio, según la apertura de investigación.

El denunciante es Mauro González, quien el miércoles 20 de julio había sido detenido junto a "Payita" Neihual y una mujer por un robo agravado en el barrio Parque Patagonia de Sarmiento.

En ese robo en el que la banda se llevaba elementos electrónicos, Neihual -según la policía- intentó escapar a los tiros.

"Payita" se encuentra detenido con prisión preventiva en la alcaidía de Comodoro Rivadavia por esa causa y ahora se lo acusa de haber amenazado a González antes de ingresar a la audiencia de control de detención el viernes 22 de julio, cinco meses atrás.

Neihual ayer estuvo presente en la audiencia a través de videoconferencia desde Comodoro Rivadavia.

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento el Ministerio Publico Fiscal representado por la funcionaria Rita Barrionuevo explicó ante el juez Alejandro Rosales que investigará los hechos ocurridos el 22 de julio, en la comisaria de Sarmiento, en el sector calabozos.

Según la Fiscalía, consta en la denuncia, que en los calabozos se encontraban Bruno Neihual y el denunciante, a la espera de una audiencia de control de detención.

En este contexto, Neihual le habría manifestado a su compañero que declarara lo que acordaron. El acuerdo se trataría de responsabilizar a otra persona del hecho de robo agravado por el que estaban detenidos. La estrategia se basaba en que si la causa era adjudicada a ese individuo, la condena sería más leve, porque no contaba con antecedentes penales computables.

Para garantizar su objetivo, el imputado le habría manifestado a su compañero de celda: "sos boleta", si no cumplía con las órdenes. Asimismo, le habría prometido: "te voy a hacer recagar cuando salga".

Barrionuevo pidió al magistrado el plazo de treinta días para finalizar la etapa de investigación, y sobre la calificación legal provisoria escogida, explicó que se trataría de un delito de coacción.



"La FiscalIa no tiene

pruebas en mi contra"

Neihual utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso y expresó: "la Fiscalía no tiene pruebas en mi contra, solo son de palabra. Es una pantomima de la Fiscalía para agravar mi situación".

Al momento de ser detenido por el robo agravado de julio, Neihual se encontraba en libertad condicional. Ya había recibido una condena unificada de seis meses de prisión por al menos seis causas por distintos delitos.

Le dijo al juez ayer: "la persona que me denuncia, esperó cuatro meses para denunciarme. Solo quiere aparecer como inocente en la otra causa del robo agravado. Yo nunca dañé a ninguna persona con armas de fuego, ni con ningún tipo de arma, solo me quieren agravar la situación para dejarme detenido", afirmó.

Neihual fue asistido por el defensor oficial Gustavo Oyarzun.

Rosales resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Neihual como presunto autor del delito de coacción y otorgó a la Fiscalía el plazo de un mes para presentar la acusación.

Fuente: