El Patagónico | Regionales - 03 junio 2017 Denunciará a Meza Evans y Conde por violencia de género

El gobernador, Mario Das Neves, anunció ayer que su gobierno realizará dos denuncias penales por violencia de género contra los diputados provinciales Blas Meza Evans (FPV) y Eduardo Conde (Alianza Cambiemos) y reveló que "sus propias mujeres dicen que las maltrataban y les pegaban".

En relación a las situaciones de violencia de género, sostuvo Das Neves que "es un tema serio" y agregó que "hay muchos que hablan, pero hay dos de las propias mujeres de ellos que dicen que las maltrataban y les pegaban".

"¿Por qué no empiezan por casa? Como no empiezan por casa, nosotros vamos a hacer una denuncia penal a Meza Evans y al doctor Conde para que rindan cuentas y no sean hipócritas. Para que no tomen la responsabilidad de sentarse en un sillón público y decir cualquier cosa. Así que se hagan cargo Meza Evans y Conde de la denuncia por violencia de género", concluyó.





Fuente: