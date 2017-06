El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 07 junio 2017 Denunció que su ex mujer le rompió los vidrios y su ex cuñado lo apuñaló Un hombre denunció el lunes en la Comisaría Quinta que el viernes pasado su ex pareja se presentó en su casa, ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas al 1.200 del barrio Ceferino, a las 5 para buscar al hijo que tienen en común y que en el lugar protagonizaron una discusión.

La víctima llegó hasta el Hospital Regional para atenderse por las heridas, pero no quiso realizar la denuncia por las agresiones. Sin embargo, el lunes se acercó a la dependencia policial para radicar la denuncia en contra de su mujer porque el sábado por la tarde ella lo había denunciado en la Comisaría de la Mujer por violencia de género.Un hombre denunció el lunes en la Comisaría Quinta que el viernes pasado su ex pareja se presentó en su casa, ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas al 1.200 del barrio Ceferino, a las 5 para buscar al hijo que tienen en común y que en el lugar protagonizaron una discusión.

La víctima llegó hasta el Hospital Regional para atenderse por las heridas, pero no quiso realizar la denuncia por las agresiones. Sin embargo, el lunes se acercó a la dependencia policial para radicar la denuncia en contra de su mujer porque el sábado por la tarde ella lo había denunciado en la Comisaría de la Mujer por violencia de género.

