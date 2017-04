El Patagónico | Deportes - 30 abril 2017 "Depende de él y del alta médica", remarcó sobre Fernández Chávez

Tras el "corte" del alero estadounidense Christopher Evans, en Gimnasia y Esgrima surgió un interrogante obvio: ¿esperarán la recuperación de Juan Fernández Chávez, o sumarán otro reemplazante, faltando cinco fechas para la culminación de la etapa regular de la Liga Nacional de Básquetbol?

"Lo ideal sería que Fernández Chávez (quien se recupera de una operación en el tobillo derecho) esté. Depende de los últimos momentos de su evolución, porque venía bien y se resintió hace unos cinco días. El iba a estar para esta gira en Santiago, en teoría. Como se resintió, se atrasaron un poquito los tiempos", explicó el entrenador "mens sana" Gonzalo García.

En ese sentido, resaltó: "Está en manos del kinesiólogo y del médico. Si no tiene el alta médica completa, no conviene arriesgarlo. Depende de él y del alta médica. Después, si no hay algo que realmente convenza y que valga la pena, traeremos un reemplazo. Si no, nos quedaremos como estamos".

