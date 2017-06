Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | RUGBY - 10 junio 2017 Deportivo Portugués expone la punta del torneo Austral frente a Calafate RC Además, San Jorge RC recibirá en Caleta Olivia a Trelew RC en el otro partido que se jugará en la región. Comodoro RC visitará a Bigornia de Rawson, Draig Goch será local ante Patoruzú RC, mientras que Puerto Madryn RC se medirá en su cancha con Chenque RC.

La Unión de Rugby Austral conjuntamente con la Unión del Valle del Chubut disputará esta tarde de manera completa la sexta fecha del torneo Austral del deporte de la guinda.

En ese contexto, Deportivo Portugués, único líder e invicto que tiene el campeonato, recibirá desde las 16:15 a Calafate RC en el partido que se destaca de la programación.

La acción en el campo lusitano dará inicio a las 10:30 con el partido de Menores de 15 años para luego continuar con el juego de M-16, luego se jugará el encuentro de M-17, M-19 y finalmente el de la categoría Mayores.

Portugués viene de vencer como local 38-25 a San Jorge RC y de esa manera logró su quinto éxito consecutivo que le permitió seguir arriba de todos en las posiciones del campeonato.

El "Cala", mientras tanto, llega a este partido con una derrota como local de 57-23 ante Puerto Madryn RC y con ese resultado se ubica quinto en la tabla del torneo que lleva el nombre "Copa Chubut Deportes".

Por su parte, en Caleta Olivia, el local San Jorge RC irá en busca de la recuperación cuando reciba a las 16:00 al siempre y difícil Trelew RC, que también intentará volver al triunfo ya que llega a este partido con una derrota de 21-14 frente a Comodoro RC.

Precisamente el "Coirón" tendrá que realizar una difícil visita en Rawson cuando se mida con el local Bigornia RC, que viene de vencer 32-12 a Draig Goch de Gaiman y se ubica cuarto en el certamen.

En los otros dos partidos que completarán la jornada, Draig Goch recibirá a Patoruzú RC, mientras que Chenque RC visitará a Puerto Madryn RC.

Cabe destacar que la programación en Caleta Olivia tendrá tres partidos de las divisiones menores (15, 16 y 17), mientras que a las 12:50 está previsto un partido de la categoría femenina.



PROGRAMA



Hoy

Cancha: San Jorge RC de Caleta Olivia

Hora Categoría Local Visitante Referee RA1 RA2

11:30 M-15 San Jorge RC Trelew RC Idóneo Club Local

12:50 Femenino San Jorge RC Trelew RC Idóneo Club Local

13:20 M-16 San Jorge RC Trelew RC Axel Soto

14:40 M-17 San Jorge RC Trelew RC Patricio Catacci

16:00 Primera San Jorge RC Trelew RC Cristian Peña Patricio Catacci Axel Soto



Cancha: Deportivo Portugués - B° Industrial

Hora Categoría Local Visitante Referee RA1 RA 2

10:30 M-15 D. Portugués Calafate RC Idóneo Club Local

11:55 M-16 D. Portugués Calafate RC Axel Cárdenas

13:20 M-17 D. Portugués Calafate RC Lucas Benito

14:45 M-19 D. Portugués Calafate RC Pablo Heredia

16:15 Primera D. Portugués Calafate RC Sebastián Cárdenas P.Heredia L. Benito



Partidos en canchas URVCH

Hoy

Cancha: Bigornia Club

Bigornia Club vs Comodoro R.C.

12:15 M-15 - Residente

13:30 M-16 - Faimali

14:45 M-17 - Freeman

16:00 Primera división - Rafael Raso - RA1: Freeman - RA2: Faimali

17:30 M-14 - Residente



Cancha: Draig Goch R.C.

Draig Goch RC vs Patoruzú R.C.



11:45 M-15 - Residente

13:15 M-17 - Konoczuk

14:45 M-19 - Montoya

15:30 Primera División - Roberts - RA1: Montoya - RA2: Konoczuk



Cancha: Puerto Madryn R.C.

Puerto Madryn RC vs Chenque R.C.

13:30 M-19 - Canosa

15:00 Primera división - Barchetta - RA1: Canosa - RA2: Anglada o Pistrili



