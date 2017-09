Deportivo Portugués reaccionó tarde y perdió ante Jabalíes RC

El Deportivo Portugués perdió ayer como local ante Jabalíes de El Bolsón por 30 a 22 en el marco de la cuarta fecha de la Zona Ascenso del Torneo Regional Patagónico de rugby de Primera división.

El desarrollo del partido estuvo siempre a favor de la visita, que en el primer tiempo se fue al descanso ganando 20-0. Portugués cometió muchos errores de manejo, falló en algunos tackles y tomó malas decisiones. Recién sobre el final del encuentro se pudo ver lo mejor del "luso", que con mucho amor propio marcó cuatro trys en los quince minutos finales. El viento no permitió que el line de ninguno sea bueno.

A poco de comenzado el partido, un mal uso de la patada permitió que Jabalíes recupere la guinda y abra la pelota para que aparezca Pablo Fenner y sacándose marcas apoye la primer conquista. Las imprecisiones de Portugués hicieron que se juegue mucho el scrum y el partido no sea dinámico. A los 14m, una contra haría que los de El Bolsón estiren diferencia con una jugada prolija: rompieron por el centro de la cancha, liberaron rápido en el ruck y trasladaron manualmente a la punta para que nuevamente Fenner liquide.

La conversión la efectivizó Mauricio Ichazo. Los forwards visitantes seguían poniendo a su equipo adelante y obligaban a una férrea defensa del "luso", que se fue desgastando. Eso, lo aprovechó Maximiliano Omad para cortarse desde mitad de cancha con buenos quiebres y meter un buen pase en el contacto para Emiliano Criado que llegó en apoyo. Criado tomó otra marca y liberó para que Lucas Juan coloque el tercer try de su equipo. Ya en la última de la primera etapa, Mauricio Ichazo sumó un penal y estiró diferencias.

El desarrollo del complemento fue parecido a la etapa inicial, pero Portugués sacó a relucir su garra en el último cuarto de hora. A poco de comenzado el segundo tiempo el jugador del partido, Pablo Fenner, aprovechó un knock on del rival, levantó la guinda y no paró hasta marcar debajo de la hache, dejándole una patada fácil a M. Ichazol. El duelo estaba 27-0. Portugués iba desordenado, con errores, pero con voluntad. El premio por continuar con el plan de juego pese a que no les salía una, lo tuvieron. Primero ante una pelota que no tenía dueño y que el atento Alejando Urra se apropió y marcó. Después, otra vez el despierto medioscrum se filtró por la base de la formación y Lucas Lavoz llegó en apoyo, para que luego abran rápido y Agustín Soriani -que viene desempeñándose como segundo centro-, estampe otra conquista.

Jabalíes sumó con un penal de Ichazo sus últimos puntos. A los 37m, una jugada de varias fases con los tres cuartos donde la pelota fue cuidada prolijamente, culminó con try de Pablo Ninkovic por la punta. El local contra reloj siguió yendo por más descuento y llegaría. Un contraataque encabezado nuevamente por Urra contó con el apoyo primero de Sergio Gutiérrez, después de Lucas Lavoz y finalmente Facundo Palacios colocó el último try de la tarde. La conversión la metió Agustín Gómez y el partido finalizó 30 a 22 en favor de los de El Bolsón. En la última fecha, chocarán Calafate (1º) y Jabalíes (2º), mientras que Portugués viajará a Neuquén para enfrentar a Dinos en busca de la clasificación a playoffs. Después del partido de primera, se jugó la final de M-19 entre Portugués y Chenque. El título se lo quedó el "luso" al imponerse 31 a 17.





PORTU CAMPEON EN M-19

Por otra parte, se disputó ayer en el mismo campo de juego la final del torneo Oficial de la Unión de Rugby Austral en la categoría Menores de 19 años, con triunfo y título para Deportivo Portugués que se impuso a Chenque RC por 31 a 17.





SINTESIS

22 D. Portugués: Ramón Quinteros, Natanhiel Andrade y Fernando Zuñiga; Nicolás Carranza y Andrés Rivas; Pablo Ninkovic, Hugo Oyarzún y Facundo Palacios; Alejandro Urra y Fernando Gutiérrez; Franco Sandoval, Lucas Lavoz, Agustín Soriano, Cristian Mansilla y Francisco Gómez. Ingresaron: Santiago Crespo, Luciano Vargas, Sergio Gutiérrez, Agustín Gómez,Fausto Paillahuala, Diego Fueyo, Gabriel Bonavide y Diego Videla. DT: Santiago Melo.

30 Jabalíes: Jonathan Soto, Martín Figueroa y Oscar Mella; Mauricio Criado y Lucas Keller; Gustavo El Khazen, Maximiliano Astiasaran y Pablo Fenner; Matías Arias y Mauricio Ichazo; Luciano Ichazo ,Lucas Juan , Maximiliano Omad , Emiliano Criado y Federico Costela Auvin. Ingresaron: Matías Castro, Manuel Cobos, Parola, Gonzalo González Nastovich, Rafael Nataine, Martín Pryitula y Federico Luciani. DT: Martín Prytula y Federico Luciani.

Tantos: PT: 5`try de Pablo Fenner (J), 14`try de Pablo Fenner convertido por Mauricio Ichazo (J), 26`try de Lucas Juan (J) y 40` penal de M. Ichazo (J) .ST: 4` try de Pablo Fenner convertido por M. Ichazo (J), 27`try de Alejandro Urra (DP), 30' penal de M. Ichazo (J), 34`try de Agustín Soriani (DP) ,37`try de Pablo Nincovik (DP) y 39` try de Facundo Palacios convertido por Agustín Gómez (DP). Amarillas: No hubo. Incidencias: No hubo. Figura: Pablo Fenner (Jabalíes). Cancha: Portugués. Referee: Sebastián Cárdenas.





>Panorama AYER TRPC 2017 Zona Campeonato Cancha: Bigornia RC (Rawson) - Bigornia RC 22 / Puerto Madryn 22.

Zona Ascenso Cancha: Deportivo Portugués - Deportivo Portugués 22 / Jabalíes RC 30.

Cancha: San Martín de los Andes. - San Martín de los Andes 37 / Dinos RC 22.

Zona Desarrollo Atlántica Cancha: San Jorge R. C. - San Jorge RC 23 / Chenque 18.

Cancha: Draig Goch (Gaiman). - Draig Goch 15 / Patoruzú RC 31.

Local Juvenil Cancha: Deportivo Portugués - B° Industrial - Deportivo Portugués 31 / Chenque RC 17 (M-19).

Regional Juvenil Cancha: Comodoro RC - Astra Km. 20 - Comodoro RC / San Jorge RC (M-15) - Comodoro RC 52 / Deportivo Portugués 50 (M-16).

Cancha: Calafate R. C. - Km. 3 - Calafate RC 19 / Comodoro RC 45 (M-17). - Calafate RC GP / Comodoro RC PP (M-19).