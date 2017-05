El Patagónico | Deportes - 22 mayo 2017 Deportivo Portugués reaccionó a tiempo para ganar y se afianza en lo más alto La visita empezó ganando y se fue con una ventaja de 13 a 5 al entretiempo. Sin embargo, y a fuerza de velocidad, el dueño de casa pudo sortear la adversidad y dar un giro en el resultado final, con el interminable Ramón "Papo" Quinteros como artífice del triunfo.

No la tuvo fácil Deportivo Portugués en la fría jornada de ayer, donde el viento jugó en contra del dueño de casa y encontró en la primera etapa a Patoruzú dominando el marcador a su favor.

Sin embargo, en el segundo tiempo y a fuerza de relevos, el "lusitano" supo imprimirle velocidad desde la última línea y superar al rival por el sector derecho del campo de juego para poder cerrar un resultado final de 34 a 13 ante el conjunto de Trelew, lo que le permite seguir afianzándose en la punta de la tabla, donde además sumó puntos bonus, al término de la tercera fecha del Torneo Austral de Rugby.

Desde el inicio, Patoruzú puso intensidad en dominar el campo rival. Sin embargo, Portugués pudo cerrar los espacios pero en el ímpetu del acecho del rival, derivó en generar dos penales a favor de la visita para abrir el marcador con un 6-0 a favor de la visita.

Sobre los 15', y cuando el "lusitano" todavía no lograba tener predominancia en terreno rival, apareció el interminable Ramón "Papo" Quinteros, quien tuvo la lucidez y la agilidad necesaria para "pescar" la guinda cerca del ingoal y lanzarse para marcar el primer try, que no pudo ampliarse porque Gastón Barrios erró la conversión.

La ilusión duró poco, dado que a los 28' Daniel Maza depositó la guinda en la línea de try y Agustín Williams hizo su contribución con la posterior conversión para finalizar la primera etapa con un 5 a 13 a favor de la visita. En tanto que Portugués sumaba la primera amarilla con Agustín Soriani.

En el segundo tiempo, el técnico de Portugués Santiago Melo supo leer el partido y estuvo acertado con los relevos, para que a través del banco consiga incrementar la velocidad en su equipo y la fortaleza en las formaciones fijas, desde donde vinieron los try de Santiago Crespo, Pablo Ninkovic y Fernando Zúñiga. Aunque en las conversiones, Nicolás Díaz estuvo irregular para acomodar la pelota entre los palos.

Con un 22 a 13 a favor del anfitrión –y en un buen marco de público- sobre los 36' volvió a aparecer Ramón "Papo" Quinteros para colocar un nuevo try que daba vuelta una página de un comienzo desfavorable para "Portugués".

La coronación de la victoria llegaría dos minutos después, cuando en una jugada en conjunto Diego Fueyo fue el encargado de darle efectividad al ataque en conjunto, que sumado a la conversión de Nicolás Díaz selló el triunfo.

