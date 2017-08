Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | TORNEO INICIAL A - 22 agosto 2017 Deportivo Roca no pudo sacar diferencias con "Petro" en un partido de ida y vuelta Cristian Rementería evitó el gol de la visita a los 42' del complemento. Y pese a la voluntad el equipo de Hugo Puntano no pudo sumar de a tres puntos en su cancha ante el "verdolaga" que le presentó la misma intensidad de juego.

De ida y vuelta, así se presentó el encuentro entre Deportivo Roca y Petroquímica que finalizó sin goles en el partido correspondiente a la 9ª fecha del Torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia, donde a los 42' del final se lució Cristian Rementería para salvar la valla de su equipo.

Roca salió al campo de juego con el ímpetu de sumar un triunfo para mantenerse a la expectativa como escolta de la Comisión de Actividades Infantiles. Fue por ello, que a los 2' Juan Esteban Aguirre probó los reflejos de Jonathan Leguizamón en el arco "verdolaga".

Petroquímica contrarrestó con una pelota de fondo ejecutada por Julián Bahamonde, donde Darío Zalazar no llegó para dar la estocada final.

En la intensidad del juego, la pelota recorría todas las líneas y los tiros de media distancia era el común denominador de los protagonistas.

Así, llegó la primera clara para Km 8, cuando Guillermo Aguirre asistió a Nazareno Sosa por derecha para que esté saque su remate y Federico Cardozo se arrojé sobre el mismo palo.

En el inicio del complemento se dio una situación muy particular, en el centro de la cancha Lucas Onit tocó para Cristian Andrade, quien en su afán de sorprender respondió con un pelotazo de fondo en la misma dirección, dejando tendido a Onit porque el balón le dio de lleno en el bajo vientre.

Un par de minutos después de reanudado el partido, Roca sintió la presión de ir por los tres puntos. Llegó en varias ocasiones, pero le faltó decisión para rematar al arco.

En tanto que Petroquímica buscó asociarse para sumar ofensiva, fue así que a los 42' una contra quedó a favor del "verdolaga", cuando el ingresado José Contreras arremetió contra Cardozo, en el choque la pelota siguió su trayectoria para que en la línea de gol Cristian Rementería se esfuerce para evitar la caída de su equipo.



SINTESIS



DEPORTIVO ROCA 0 - PETROQUIMICA 0

Deportivo Roca: Fernando Cardozo; Cristian Rementería, Nicolás Romero, Maximiliano Hraste y Lautaro Argañaraz; Cristian Andrade, Juan Esteban Aguirre, Darío Puntano y Ián Schreiber; Darío Velásquez y Lucas Onit. DT: Hugo Puntano.

Petroquímica: Jonathan Leguizamón; Germán Rivas, Franco Triviño, Julián Bahamonde y Carlos Pista; Emiliano Orquera, Darío Matus, Darío Zalazar y Guillermo Aguirre; Nazareno Sosa y Jorge Lasso. DT: Edgardo Gordillo.

Cambios ST: 16' Matías Soto x Schreiber (DR); 20' Maximiliano Hauros x Aguirre (DR) y José Contreras x Sosa (P); 27' Gabriel Paredez x Orquera (P); 33' Nelson Cárdenas x Argañaraz (DR); 34' Carlos Aybar x Aguirre (P).

Amonestado: Germán Rivas (P).

Incidencias: no hubo.

Figura: Cristian Rementería (DR).

Arbitro: Jorge Burgos.

Cancha: Deportivo Roca.



