El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 16 septiembre 2017 Deportivo Sarmiento y Huracán adelantan la 13ª fecha del Inicial A El "Depo" viene de perder ante el líder Jorge Newbery 1-0, mientras que el "Globo" llega a este partido con un empate de 1-1 con Deportivo Roca.

Huracán visitará esta tarde desde las 16:00 al Deportivo Sarmiento en el partido que pondrá en marcha la decimotercera fecha del torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia. El encuentro, que se disputará en el "Pampa Zaldúa" se disputará sin público visitante.

El "Globo" se ubica cuarto en el campeonato y en su última actuación empató como local 1-1 con el Deportivo Roca, mientras que el "Depo", que está tercero, viene de perder como visitante 1-0 ante el puntero Jorge Newbery.

La fecha continuará mañana con el partido que Florentino Ameghino recibirá a Petroquímica, en partido que también se disputará sin hinchada visitante. Los de Kilómetro 8 llegan con el ánimo en alto ya que golearon como local por 4-0 a Comisión de Actividades Infantiles quienes venían compartiendo la punta con el "Lobo".

El CAFA, mientras tanto, se ubica último en el campeonato, pero viene en franca levantada ya que en su última presentación derrotó como local por 2-1 a Oeste Juniors.

La fecha se completará el miércoles con dos partidos. Oeste recibirá al líder Newbery, en partido que se jugará sin público visitante, mientras que la CAI será local en cancha de Unión San Martín Azcuénaga frente a Deportivo Roca.



PROGRAMA DE LA 13A. FECHA



- Hoy (16:00 Primera – 14:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Huracán.

Cancha: Sarmiento (sin público visitante).

Arbitro: Raúl Brizuela.

Asistentes: Juan Linares y Diego Bayón.



Mañana (15:00 Primera -13:00 Reserva)

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

Cancha: Ameghino (sin público visitante).

Arbitro: Carlos Motto.

Asistentes: Raúl Pagani y Pedro López.



Miércoles (16:00 Primera -14:00 Reserva)

- Oeste Juniors vs Jorge Newbery.

Cancha: Oeste (sin público visitante).

Arbitro: Jorge Burgos.

Asistentes: Raúl Brizuela y Ramón Britez.



- CAI vs Deportivo Roca.

Cancha: USMA.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Carlos Díaz.



