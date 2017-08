Desborde cloacal con olor a combustible en el Stella Maris

Esta mañana una familia del barrio Stella Maris, en calle Llames Massini 2.352, vio cómo las cloacas empezaron a desbordar e inundar su casa, pero además del nausebundo olor que largan los efluentes percibieron la presencia de combustible entre los líquidos.



La familia llamó a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y no recibieron ninguna respuesta satisfactoria.



Comb.mp4

Una de las integrantes de la familia habló con El Patagónico y detalló que en el temporal ya habían sufrido una inundación "y ahora esto", se lamentó.

La mujer con lágrimas en los ojos denunció: "llamamos a la Cooperativa pero no viene nadie, el olor a combustible no se soporta (mientras detalla esto le comienza a salir sangre por la nariz), esto ya no se soporta".