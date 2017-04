El Patagónico | País/Mundo - 17 abril 2017 Descuartizaron a una mujer en Tigre y por el femicidio detuvieron a su pareja Si bien aún no se acreditó científicamente que el torso encontrado pertenece a María Adela Duarte, un jefe policial confirmó que Oscar Iñigo, pareja de la mujer, admitió que él había cometido el crimen y reveló dónde había sido arrojado parte del cadáver.

Una mujer de 56 años fue asesinada y parte de su cuerpo apareció descuartizado en el partido bonaerense de Tigre. Por el femicidio detuvieron a su pareja, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por la policía como María Adela Duarte (56), quien estaba jubilada y residía en una vivienda situada en Juan de Garay al 2400, de la localidad de Don Torcuato, en dicho partido de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que la investigación comenzó el viernes último, cuando alrededor de las 3, Noemí Gutiérrez (28), hija de Duarte, se presentó en la Comisaría Segunda de Tigre y denunció que no sabía nada de su madre desde el domingo 9 de abril.

De acuerdo a la denuncia, la última vez que la joven vio a la víctima, ésta llevaba puesto un pantalón de jean color claro y gastado, una camisa naranja floreada y zapatillas marrones.

En su declaración, Gutiérrez también describió a su madre como una persona de contextura robusta, pelo castaño y corto, tez blanca y de unos 1.65 metro de altura.

Según su relato, la joven había ido unos días antes de efectuar la denuncia hasta las dos viviendas que tenía su madre porque cuando llamaba a su teléfono celular daba apagado y no tenía cuentas en redes sociales como para poder ubicarla.

Siempre a partir del relato de la denunciante, cuando ésta llegó hasta el inmueble situado en Francesita 1147, en la localidad de General Pacheco, también en Tigre, un vecino le dijo que allí se encontraba la actual pareja de Duarte, un herrero llamado Oscar Alberto Iñigo (51).

Las fuentes consultadas precisaron que este hombre le comentó a Gutiérrez que su madre había estado el fin de semana último en ese domicilio junto a esta persona.

A partir de los datos aportados por la denunciante se inició una causa por "averiguación de paradero" en la comisaría de General Pacheco, con la intervención del personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Tigre.

La pesquisa de los detectives policiales se orientó rápidamente a un posible crimen ya que establecieron que aquel domingo 9 de abril los testigos escucharon discusiones en la vivienda de la calle Francecista entre entre Iñigo, Duarte y una ex pareja del herrero, identificada como Gilda Cañete (46), de nacionalidad paraguaya.

La principal hipótesis apunta a que Duarte fue asesinada en el marco de una pelea con esas dos personas y que tras el crimen el cuerpo de la víctima fue descuartizado, dijeron los informantes.

Al seguir esa pista, los investigadores analizaron imágenes de unas cámaras de seguridad de un barrio privado que captaron el momento en que Iñigo llevaba un carrito por la calle Echeverría y pasaje San Cayetano, a unas dos cuadras de la casa de Francesita al 110.

Los voceros señalaron que los efectivos se trasladaron el sábado por madrugada hasta ese lugar y hallaron un torso humano con los pechos arrancados dentro de un tacho de plástico que se cree pertenece a Duarte.

Además, un remisero contó a los investigadores que el lunes último trasladó al sospechoso hasta la vecina localidad de Benavídez, donde el herrero descendió del rodado con un bolso en la calle Freire y el arroyo Claro, donde ayer por la tarde personal de bomberos procuraba encontrar el resto del cuerpo de la mujer.

Si bien aún no se acreditó científicamente que el torso encontrado pertenece a Duarte, un jefe policial dijo a Télam que Iñigo admitió que él había cometido el crimen y reveló dónde estaba esa parte del cuerpo ante los efectivos que lo apresaron por pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Tigre.

El instructor judicial indagará en las próximas horas al herrero como presunto autor del femicidio de Duarte a la espera de que el acusado ratifique o rectifique sus dichos ante la policía para que tenga validez para la causa, y también le tomará declaración testimonial a la hija de la víctima.

Además, el fiscal Fuenzalida dispuso que la ex pareja del herrero quede demorada ante la posibilidad de que haya tenido algún grado de participación en el ataque que sufrió Duarte.

En ese sentido, los investigadores indicaron que esta mujer presentaba escoriaciones tipo rasguños que sospechan pudieron haber sido provocados en una probable lucha cuerpo a cuerpo con la víctima.

Fuente: