Descuartizó a su novia, quedó en libertad y ahora busca pareja en Tinder

Pablo Cuchán fue condenado en 2007 a 17 años de prisión por haber descuartizado e incinerado en una parrilla a Luciana Moretti quien tenía 15 años. Como no tenía sentencia firme, salió en libertad unos años antes. Fue denunciado por un nuevo caso de violencia de género.

Luego de haber asesinado, descuartizado e incinerado el cuerpo de Luciana Moretti, una joven de 15 años con quien mantenía una relación sentimental en 2004, el homicida se muestra muy activo en distintas redes sociales, sobre todo en Tinder, para conseguir novia.

Hace apenas una semana, Cuchán fue protagonista de un nuevo caso de violencia de género que terminó con intervención policial. Es que su ex pareja, una empleada de Monte Hermoso, fue víctima de agresiones durante el sábado a la madrugada.

Según publica el portal Brújula 24, ella misma le contó a la policía que estaba junto a una amiga, en su auto, cuando Cuchán se le cruzó con su camioneta. En esa maniobra, que ocurrió enfrente de una conocida heladería de avenida Majluf, le arrancó uno de los espejos retrovisores.

Luego, a los gritos, el ex convicto comenzó a gritarle para que lo perdonara y que volviera con él -habían terminado la relación hace poco-. Ante esto, la mujer se asustó y fue corriendo a la comisaría.

La actividad del femicida en Facebook y ahora en la red social Tinder, genera por lo menos polémica al tratarse de un sitio para conocer gente con la intención de encontrar una nueva pareja.

Según el último informe psicológico sobre Cuchán, que le otorgó la libertad, el homicida está "armado emocionalmente" y no necesita continuar con un tratamiento, lo que despertó gran indignación entre los profesionales y los familiares de Moretti.

Por su parte, el experto Hugo Marietan, asegura que no se está teniendo en cuenta los antecedentes y que las especialistas que realizaron el último informe "fueron manipuladas y compraron lo que Cuchán les vendió". "No se tuvo en cuenta que estamos hablando de un psicópata y que este tipo de personas no cambian", agregó.