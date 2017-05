El Patagónico | Deportes - 22 mayo 2017 Desde boxes

AGUSTIN CANAPINO

"El resultado no me sorprende porque dimos en la tecla. Los cambios que hicimos en el Chevrolet Cruze fueron importantísimos y por suerte pude hacer una carrera a mi antojo, manejé la diferencia con Facu (Ardusso) con tranquilidad. Desde que arrancó el año lo vengo diciendo, el número que llevo en la puerta no me cambia nada. Lo importante es ser competitivo y estar siempre en los primeros puestos. Hoy tuvimos un auto superior a los demás, muy contundente. Nunca había ganado en Rosario, así que me saqué una espina, porque me gusta mucho esta ciudad".



FACUNDO ARDUSSO

"No se pudo, la verdad que estuvimos a un nivel menor que el de ayer (por el sábado). Me voy contento por los puntos obtenidos y por seguir peleando el campeonato, pero me voy un poco preocupado con el rendimiento del auto. Agustín dominó a su antojo, como dijo, y ayer me tocó hacerlo a mí. Fue un fin de semana muy positivo. Fuimos a fondo, nos respetamos y cada uno intentó lo suyo sin perjudicarnos".



MATIAS ROSSI

"La verdad que fue un 'carrerón´, con mucha intensidad, yendo a fondo en todo momento. Traté de presionarlo a Facundo (Ardusso) y pensé que iba a tener una oportunidad, pero no pudo ser. Estoy muy contento por el resultado de este fin de semana, este autódromo siempre me trató bien, así que esto es muy bueno. Estoy seguro de que vamos a pelear el campeonato. Me encantó el formato de esta carrera, se ven diferencias en dos días que son increíbles, entonces me gusta mucho eso. Me gusta el reglamento deportivo de la categoría".

Fuente: