Desde Buenos Aires los chubutenses también colaboraron con Comodoro

Una gran cantidad de comodorenses que cursan estudios universitarios en Buenos Aires se sentían impotentes por no poder ayudar a la ciudad que los vio crecer. Uno de ellos es Franco Reñones, quien se encuentra realizando una Maestría en Periodismo en la Universidad de Buenos Aires y decidió enviar un email a la Casa del Chubut para solicitar un camión donde se pudieran trasladar las donaciones que se lograran recolectar.

En forma paralela Franco creó una página en Facebook denominada "Chubutenses en Capital", que comenzó a crecer de manera significativa ya que con un solo posteo, en quince horas se logró juntar el equivalente a tres camiones repletos de donaciones para Comodoro Rivadavia.

Así luego del envío de un primer camión, otros dos fueron cargados durante la madrugada del viernes 31 de marzo cuando los voluntarios decidieron acercarse a la Casa del Chubut, pese a que sólo horas después debían cursar o trabajar. La convocatoria fue tan exitosa que la representación provincial en Buenos Aires se vio obligada a abrir de manera excepcional durante el sábado y el domingo.

"Es una cantidad abismal de gente que se sumó. Hay pibes que por ahí invierten plata de su bolsillo para ayudar", destacó Reñones.

Aclaró que el grupo de voluntarios es una organización conformada para ayudar a Comodoro, pero que no tiene aspiraciones políticas. "Se acercaron diferentes personajes políticos para sacarse una foto y una radio publicó que era una iniciativa de un determinado partido político, pero nada de esto es así. No hay que darle entidad a determinadas personas que no lo merecen", subrayó Franco.

Frente a las consecuencias del temporal, reflexionó: "sentimos mucho dolor por todo lo que está pasando, pero después es como que sentís felicidad, satisfacción y amor recíproco al ver esta unión en la ciudad. Se vio una unión histórica. Ya no importan las clases sociales. Todos se vieron afectados en la mima situación. Obviamente que las clases bajas medias se vieron más afectadas, pero todos ayudaron a sus vecinos".

Hay que destacar que la Casa del Chubut continuará abierta durante este fin de semana para seguir recibiendo donaciones y a partir de mañana comenzarán a salir más camiones con más ayuda.