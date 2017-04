El Patagónico | Regionales - 18 abril 2017 Desde Educación confirmaron que en 40 escuelas no hay actividad escolar

El Ministerio de Educación confirmó que en total son 40 las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, especial y superior que no retomaron las clases ayer. Se trata de los establecimientos 403, 407, 417, 439, 447, 493, 1, 23, 104, 126, 153, 160, 171, 184, 209, 211, 707, 711, 722, 723, 731, 737, 738, 742, 743, 745, 746, 755, 760, 766, 769, 796, 797, 798, 799, 7703, 7704, 501, 514 y 802. Otras 56, en cambio, sí reiniciaron el ciclo lectivo.

La subsecretaria de Educación, Graciela Cigudosa, explicó en este sentido que "en general las escuelas de Comodoro Rivadavia están en condiciones de comenzar su actividad educativa. Sin embargo, algunas todavía no pueden iniciar debido a problemas de potabilización de agua, limpieza en los tanques, desinfección y refacciones".

"La mayoría de la escuelas del barrio Juan XXIII, del Máximo Abásolo y de la zona norte no inician las clases por problemas edilicios y la escuela del barrio Laprida que aún tiene gente evacuada", detalló.

La subsecretaria adelantó que se tendrán "consideraciones necesarias, tanto para los alumnos como para los docentes que están en situaciones críticas", y aseguró que "niciar las clases es determinar una normalidad para la familia en general y sobre todo plantearnos la cantidad de alumnos afectados por el temporal porque muchos de ellos han perdido todo lo necesario para concurrir a la escuela".

Cigudosa además confirmó que "todo el personal de las escuelas que no comienzan las clases deberá presentarse en sus horarios habituales en el lugar que determine el equipo directivo".



