Desde el Gobierno aseguran que los "brotes verdes" traccionan la economía

El Gobierno está empecinado en demostrar que los "brotes verdes" existen y están traccionando la economía hacia arriba. De acuerdo a una minuta interna del Ministerio de la Producción a la que accedió ámbito.com, los funcionarios se entusiasman con los datos positivos que arrojan sectores como el agro, la industria automotriz y la construcción, mientras que observan de reojo los números negativos de las ventas minoristas, la producción de químicos y la actividad industrial.

El "monitor de la economía real" que siguen de cerca las autoridades toma datos interanuales para los meses de abril y marzo, entre los que se discriminan en las estadísticas los "destacados sectoriales" y los datos de "evolución reciente".

Entre los datos positivos del primer grupo que mira el Gobierno se agrupan la construcción (+11); el despacho de cemento (+11); el patentamiento de autos (+3%) y motos (+31%); la importación de bienes de capital (+35%) y la producción de acero (+15%). Mientras en los datos negativos se incluyen la caída de la actividad textil (-18%) y la producción de químicos (-2,2%).

Por su parte, en lo que respecta a los datos de evolución reciente, las autoridades destacan el crecimiento de la actividad económica (+1,7); las exportaciones (+10) y la inversión pública (+17%). En tanto, la caída de las ventas minoristas (-4%), las exportaciones a Brasil (-10%) y la actividad industrial (-0,4%) son los datos negativos de la economía a los que más le prestan atención.

En lo que respecta a los "brotes verdes", en el Gobierno se entusiasman con los datos que arroja la construcción porque "es el más alto de todos los índices". En ese aspecto, desde las oficinas de Producción aseguran que "la obra pública está en su nivel más alto desde 2012" y que "en la construcción privada se ve en la explosión de los préstamos hipotecarios".

En la minuta del Ministerio se recalcan los datos del Instituto de Actividad de la Construcción (ISAC) con una suba del 11% en marzo luego de catorce meses de bajas y las estadísticas del índice Construya que en abril arrojó un incremento del 6,6% en la construcción privada.

En ese contexto, desde el Ministerio que conduce Francisco Cabrera subrayan que el despacho de cemento subió un 11% en abril empujado por la demanda de obras viales, pavimentación y construcción privada y que en marzo el consumo de asfalto vial marcó un récord al crecer un 85,5%.



NO TAN BUENAS NOTICIAS



Claro que no todas son buenas noticias en lo que respecta al seguimiento de la economía. El índice que mayor "preocupación" despierta en el Gobierno es el derrumbe de las ventas minoristas, que según CAME en abril cayeron hasta el 4% y en el primer cuatrimestre la merma promedia el 3,7%. En ese aspecto, desde Producción concluyen que "el público se está yendo al canal mayorista" luego de verificar un crecimiento del 32% de las ventas mayorista en lo que va del primer trimestre, pero aseguran que "el consumo está volviendo a niveles normales".

Respecto a los próximos meses, desde el Gobierno se muestran optimistas: "Vemos una reactivación para el segundo trimestre ya que por primera vez desde 2015 la industria comienza a activarse". A tal punto llega la confianza que se animan a anticipar una baja en la inflación: "Creemos que el Banco Central va a cumplir con las metas estipuladas". Por lo pronto, los funcionarios se esmeran en acomodar un tablero económico a la espera de que los "brotes verdes" se consoliden en los próximos meses para acelerar la demorada recuperación.





