POLITICA - 15 mayo 2017 Desde el "randazzismo" aseguran que allí "no hay lugar para Massa"

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, integrante del grupo "Esmeralda" que impulsa la candidatura del ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo sostuvo ayer que "no hay lugar para Sergio Massa en este espacio".

"No hay lugar para un acuerdo con Massa", aseguró Zabaleta en declaraciones radiales. Agregó que "el diputado eligió encarar un camino, que es pescar en la misma laguna que el Gobierno nacional".

Zabaleta salió así al cruce del titular del Frente Renovador, quién el sábado, durante un entrevista en radio Mitre, no descartó una eventual unión con el ex ministro de Interior y Transporte con vistas a las elecciones legislativas de octubre, pero con la condición de que se establezca una "agenda común" en pos de la construcción de una alternativa política.

Esas declaraciones de Massa no fueron bien recibidos por los hombres de Randazzo.

"Estamos acompañando a Randazzo en la construcción de un espacio que tiene que transformarse en una alternativa de gobierno", aseguró Zabaleta.

"Florencio está decidido a competir con quien haya que enfrentar, sabiendo que lo importante es ampliar el peronismo para que vuelva a ser convocante, porque en los últimos años vimos que el PJ se cerró, y que esa fue una de las causas de la última derrota", agregó el jefe comunal.

Es que, a diferencia de los dirigentes del PJ kirchnerista, que vienen tentando a viva voz a Massa con la posibilidad de "volver al PJ", los randazzistas no ven con buenos ojos este repentino cambio estratégico del ex intendente de Tigre, que llega en momentos en que varios dirigentes peronistas del Frente Renovador que lidera están haciendo público su apoyo a la candidatura de Randazzo. Para esos peronistas, según afirman, "el límite fue el acuerdo con Margarita Stolbizer".



