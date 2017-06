Desde la SCPL refirman la necesidad de incremento de tarifas en un solo tramo

Este mediodía el presidente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Víctor Santana se refirió a las dilaciones que impiden que se efectúe el incremento de los servicios públicos tal y como fue solicitado desde el mes de setiembre del año pasado. Al respecto, Santana indicó en diálogo con Radio Del Mar que todas las semanas hay encuentros con el Ente de Control de los Servicios Públicos para que llegue a cada concejal la información respecto a la situación económica de la entidad y la estructura de costos que se debe afrontar.

Desde el año pasado, "perdimos en la recaudación cerca de cien millones de pesos, es una situación compleja que se profundizó con el temporal y lo que se puede aprobar hoy no sé de qué manera, será veremos cómo nos va a impactar en nuestra economía" , dijo y se refirió a la importancia de que el 60 por ciento de incremento se dé en un solo tramo.

Para Santana, desde los inicios del trabajo de la Cooperativa en la ciudad en la década del 80, la población no comprende la responsabilidad que representa "traer el agua desde Sarmiento, este es uno de los puntos más importantes sobre los que hay que tomar conciencia, el tratamiento que tiene después y toda la gente que está en el camino". En este sentido, puso en valor que tras la catástrofe que atravesó la ciudad "no hay interrupción en un 70 por ciento de la población, si bien por un lado es porque no hay tanta demanda como en el veranose trabaja intensamente para reparar los caños rotos por el temporal y esperamos que en setiembre esté reparado".

Todo lo que afecta a la distribución, advirtió que es "consecuencia de la falta de invesiones por parte del estado, creo que la autosustentación de los servicios es parte responsabilidad de los residenciales, comerciales y empresas, creo que si la cooperativa desde el 82 que presta el servicio siempre hubo enojo de pagar los servicios, porque no se es consciente de la responsabilidad que se tiene como autoprestadores de servicios".

Finalmente, advirtió que la deuda que mantienen otras cooperativas y el estado provincial con la SCPL no será pagada por los vecinos de Comodoro, el incremento y estas deudas corren por caminos diferentes.