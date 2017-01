El Patagónico | País/Mundo - 08 enero 2017

Desde la UCA aseguran que aumentó "la indigencia" en el último trimestre de 2016

Lo dijo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, quien aseguró que "ese sobrante de población que no encuentra empleo no es sólo porque no tenga las calificaciones, sino porque no hay demanda suficiente para ellos".