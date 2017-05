Desde provincia se convocó a un encuentro ambiental provincial

El gobernador, Mario Das Neves reiteró su postura contraria a la instalación de una central nuclear en Río Negro y advirtió que "no nos van a usar como conejillos de indias"

En su cruzada en contra de la instalación de un central nuclear en suelo patagónico el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, convocó el próximo lunes 29 de mayo a un encuentro provincial ambiental en el que se fijará la postura de Chubut frente al proyecto de central nuclear.

Das Neves aprovechó el acto de transferencia de 100 millones de pesos a los damnificados de la ciudad de Comodoro Rivadavia para reiterar su postura contraria a la iniciativa del gobierno nacional de avanzar en la instalación de una central nuclear en Río Negro.

"Sería muy bueno que el Estado Nacional, antes de anunciar desde China la instalación de esta central nuclear, se podría haber dado cuenta que a pocos kilómetros están juntos, conviviendo, Sierra Grande con nada más y nada menos que Península Valdés, que es Patrimonio de la Humanidad", enfatizó Das Neves.

"No lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista", enfatizó el mandatario, quien además afirmó que "acá también tenemos que encolumnarnos todos, hay que fijar posiciones como cuando se fijó una posición firme con la lucha que dio el pueblo contra el basurero nuclear que querían instalar en Gastre".

En ese contexto, Das Neves volvió a reivindicar el reconocimiento de la ONU a Chubut al ubicarla como la segunda provincia del país con menor desigualdad social y sostuvo que "esto tiene mucho que ver con las cosas que se dicen que se van a hacer, y que nosotros los chubutenses ya las hicimos antes".

Además, enumeró que "tiene que ver con las cloacas, con el agua, la construcción de establecimientos escolares, con más educación, con caminos, luchar contra el trabajo en negro y llegar al 18 por ciento cuando el país tenía más de 30 de promedio".

CUMBRE AMBIENTAL

El mandatario, de este modo anunció para el próximo lunes 29 la realización de un encuentro provincial "muy importante, fijando definitivamente e instando a los que quieran, firmar un compromiso con el medio ambiente de nuestra provincia".

Indicó el mandatario que dicha cumbre servirá para "decir concretamente qué queremos hacer con esta Provincia, estamos dispuestos a sentarnos y discutir hacia dónde vamos, pero tenemos en claro que no nos van a venir a contaminar ni usar como conejillos de indias". Finalmente , Das Neves resaltó que la de Chubut es "una sociedad movilizada e informada, por eso no hay lugar para tibios, no hay lugar para las distracciones, hay sólo un lugar de lucha para el que quiera luchar por el bien de la gente, el de sus familias y sus hijos".