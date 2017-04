Desde Entre Ríos, Macri ratificó que no convocará a la paritaria nacional docente

"Es obvio, después de haber visto las evaluaciones, que tenemos un problema de calidad en la educación argentina", consideró Mauricio Macri, al tiempo que manifestó que "el principal objetivo" en este marco es "poner los problemas en la mesa y empezar a resolver". El presidente ratificó que no convocará a una paritaria nacional para dirimir el conflicto docente. durante una conferencia de prensa que brindó desde Paraná, Entre Ríos.

"Necesitamos una mesa de trabajo, eso es a lo que tiene que convocar el Gobierno nacional. La paritaria queda claro que habiendo establecido un mínimo, cada gobernador tiene que encargarse porque se trata de empleados estatales provinciales", remarcó.

"Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación, lo primero que debe hacerse es reconocer que tenemos un problema", apuntó Macri contra los sindicatos docentes.

En esta línea, vale recordar que hace unos días, en el marco de un encuentro con emprendedores en el Centro Cultural Kirchner Macri consideró que los gremios docentes, en vez de debatir "qué está pasando con la educación", "violan las normas" y, al día siguiente, "como reacción, hacen un día de paro", y dijo que eso la gente "no lo quiere más".

Consultado sobre el femicidio de Micaela García, la joven que apareció muerta en la localidad de Gualeguay, Macri reclamó a "los jueces se hagan cargo" de sus decisiones cuando otorgan la libertad condicional a los condenados para evitar "tragedias que son irreparables", y cuestionó que esos fallos transforman "a las cárceles en puertas giratorias".

"Que los jueces se hagan cargo, es una enorme responsabilidad, tienen mucho poder, ellos quieren ser jueces, tienen que hacerse cargo. El poder tiene que ser utilizado para cuidar a los argentinos", dijo Macri ante la prensa local.

Macri realizó estas declaraciones en el marco de su primera visita oficial a Paraná, Entre Ríos.

El primer mandatario fue recibido por el gobernador local, Gustavo Bordet, y juntos las instalaciones de la planta Petropack.

El Presidente visitó luego el laboratorio Eriochem, dedicado producir medicamentos oncológicos inyectables.





SATISFACCION

El presidente Mauricio Macri expresó su satisfacción por el fin de la investigación que lo vinculaba al caso de los Panamá Papers, recordó que "desde el primer día" dijo que no había incurrido en "ningún delito" de los que se le endilgaban y lamentó "que duren tanto tiempo los procesos en la Justicia".

"Me alegro que haya terminado. Desde el primer día dije que no había ningún delito de los que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales, ni era accionista, ni tenía ingresos" relacionados a firmas off shore, dijo el presidente al encabezar una conferencia de prensa en la localidad entrerriana de Paraná.

El mandatario, que visitó dos empresas en la localidad de Paraná, agregó que "por ese motivo no las tenía que declarar", en relación a esas firmas off shore, y lamentó que haya tomado tanto tiempo el proceso judicial que concluyó el lunes con el juez Sebastián Casanello declarándose incompetente para avanzar en la investigación, debido a la falta de elementos.

"A veces duran mucho los procesos judiciales. La Justicia tiene que actuar más rápido", dijo Macri, que sin embargo celebró que la Justicia esté actuando "en forma independiente".

"Como Presidente llevé todos mis papeles tranquilo, como un ciudadano más", recordó el Jefe de Estado, que al mismo tiempo abogó por que se termine "la impunidad" y los "comportamientos mafiosos" en aquellos que creen que "son dueños de la Argentina".

El lunes, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para continuar avanzando en la investigación que vinculaba al presidente Macri con el caso de los Panamá Papers, por considerar que "no había elementos" que lo vincularan al delito de lavado de dinero.

El presidente estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore, en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a pedido del fiscal federal Federico Delgado.