El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 22 julio 2017 Deseado necesita ganar frente a la 'Fede' para meterse en semifinales Deseado Juniors irá esta tarde ante Federación Deportiva por una victoria que le permita clasificarse a las semifinales del Final Four del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el gimnasio 'Diego Simón', dará comienzo a las 19:30, escenario donde previamente se jugarán dos partidos de las divisiones menores. Desde las 15:30 abrirán la acción los equipos de las mismas instituciones en la categoría U15 y luego se medirán en U13.

A continuación, se realizará un merecido homenaje a Ramón Morel, quien fuera árbitro de básquet y además cumplió la función de oficial de mesa en los partidos de la Liga Nacional jugados en el Socios Fundadores.

Mientras que en el Socios Fundadores, Carrosi Básquet de Esquel se presentará ante Gimnasia y Esgrima en la división U23.

Mañana, la acción seguirá desde las 10, también en el Socios con el duelo entre Escuela Municipal Pueyrredón y Carossi, por la categoría U23.

Cabe señalar que Gimnasia y Federación –en Primera división- ya se encuentran clasificados para jugar las semifinales del Final Four. Deseado debe ganar hoy para así obtener el tercer puesto en tas tablas de posiciones con miras a los cruces de semifinales.

Por su parte, los cuartos de final lo disputarán Náutico Rada Tilly, Petroquímica y Escuela Municipal Puyerredón.

Según se anunció desde la ACRB, la sede para esta serie serían el gimnasio de Náutico Rada Tilly, para la doble jornada que se jugará el domingo 30 de julio.



PROGRAMA



Hoy en el "Diego Simón" – Rama Masculina

15:30 Federación Deportiva vs Deseado Juniors (U15)

17:00 Federación Deportiva vs Deseado Juniors (U13).

19:00 Acto homenaje a "Ramón "Cacho" Morel".

19:30 Deseado Juniors vs Federación Deportiva (Primera división).

En el gimnasio "Socios Fundadores" – Rama Masculina

16:30 Carossi Básquet vs Gimnasia y Esgrima (U23).



Mañana en el Socios Fundadores – Rama Masculina

10:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Carossi Básquet (U23).



