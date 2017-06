Desesperación en barrio Abásolo: el agua casi desmorona una casa

Hoy en la zona alta del barrio Máximo Abásolo volvió a quedar sepultada de lodo y agua. El pasado 2 de junio por la mala maniobra de una máquina retroexcavadora que se encontraba poniendo en condiciones los alrededores a la Escuela 218 ocasionó la rotura de un caño y en pocos minutos varias casas quedaron completamente inundadas con surcos abiertos en las paredes de material por la fuerza con la corría la misma.

Esta mañana ocurrió algo similar, pero para sorpresa de los vecinos no era el caño. "Suponiamos que se había roto el caño otra vez, pero al parecer el agua que se acumuló como laguna en el camino Roque González que está arriba del barrio y se habrá desmoronado alguna contención y vino con la fuerza de un río a parar a nuestras casas", lamentó Daniela en diálogo con El Patagónico. Sus vecinas se llevaron la peor parte.

Inundación.mp4 Por la inundación dos familias de la zona alta se tuvieron que autoevacuar.





"Esto podría haber sido una desgracia, mi vecina la que tenía una casita más precaria de chapa le corrió las paredes la fuerza del agua y podría haberle caído el techo en la cabeza a esa mujer y su bebé de seis meses que estaba adentro". Por ayuda de los vecinos, como ocurrió aquella primera semana de junio, todos estuvieron a reguardo y recuperaron algunos electrodomésticos pero la única salida que encontraron esas familias fue la autoevacuación.

caño.jpg El pasado 2 de junio la rotura de un caño ocasionó una inundación desmedida que atravesó incluso paredes de material





"Ahora que ustedes saben que no es la primera vez, que todos saben que no es la primera vez que nos pasa esto, ¿qué vamos a hacer?- se preguntó angustiada la vecina- necesitamos obras un muro de contención o una canaleta no sé, ellos tienen que saber que es lo que tenemos que hacer para que no se ponga en riesgo al barrio", indicó Daniela. Además, explicó que al momento en que unos vecinos ayudaban a la mujer a salir de su caso otros vecinos corrían detrás de sus vehículos que la corriente los corrió varios metros hacia abajo.