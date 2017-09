Desmienten nota de La Nación sobre una teatralización escolar del caso Maldonado

La subsecretaria de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa, desmintió ayer enfáticamente una noticia publicada por el diario bonaerense La Nación, en la que se dio cuenta de una representación, por parte de actores, disfrazados como gendarmes, de un fusilamiento de Santiago Maldonado.

"Este hecho no ocurrió en ninguna escuela de la provincia. Lo quiero desmentir terminantemente. No sé si esa representación se hizo en otra provincia, pero en Chubut, sin dudas, no fue", indicó ayer, en conferencia de prensa, la funcionaria chubutense.

La propia escuela, donde según el medio de tirada nacional se produjo la teatralización, emitió un comunicado en el que se asegura: "tales hechos nunca ocurrieron en el establecimiento escolar. No se realizó ninguna obra teatral, ni presencia de ningún gremio entregando material instructivo para el trabajo en las aulas".

En tono severo, y con la firma de su directora y vice, María Lorenzo y Karina Ojeda, la Escuela 4 lamentó que la información no haya sido corroborada previamente, y por eso solicitó "que se desmienta públicamente, con el objeto de reparar los daños causados a la comunidad educativa".





"NO OCURRIO EN

LA PROVINCIA"

A partir de la noticia ahora desmentida, pero que fue reproducida en algunos medios provinciales, el Ministerio de Educación de Chubut requirió información a la Escuela 4 y ayer también salió al cruce de lo publicado por La Nación.

La subsecretaria de Educación, Graciela Cigudosa, dijo que apenas leyó la información se puso en contacto con la directora de la escuela, y ayer se hizo presente para hablar en persona con Lorenzo y todo el personal docente de la institución.

"Esto que se relata no ocurrió ni en la 4 ni en ninguna otra escuela de la provincia. Por lo que dice pudo haber sucedido en otra provincia, no sé en cual, pero en Chubut no fue", insistió, para luego hacer mención a algunas inexactitudes de la nota, a la que vinculó con algún interés político detrás del tema que conmociona al país, y que judicialmente está caratulada como desaparición forzada de persona.

"De entrada decimos que no hubo representación alguna, con lo cual ya la nota es una mentira. Luego habla de actores, porteños y de Chubut, que no existen, y también señalan una Casa de la Cultura, que en la provincia no tenemos", mencionó.

En la misma nota se habla y menciona a una madre que denunció el hecho ya que su esposo, padre de sus hijos, es gendarme. "Nos vamos a reservar la identidad, pero también hablé con una mamá, que desmintió que ella haya hecho una denuncia, como se indicó en la publicación. También dijo que su voz no es la que aparece en una grabación que se viralizó por WhatsApp", completó Cigudosa.





LA NOTA DE LO

QUE NO EXISTIO

En La Nación del jueves, con la firma de Loreley Gaffoglio, el diario porteño aseguró que el martes, en la Escuela 4 de Rawson, ante alumnos de 1, 2, 3 y 6 grados se representó un fusilamiento de Santiago Maldonado por efectivos de Gendarmería.

En la información también se indica que, a los chicos, se los había convocado para ver la puesta de Caperucita Roja, pero se encontraron con "cinco actores chubutenses y dos porteños" quienes, "enfundados en uniformes de la Gendarmería y con sus rostros cubiertos por fotografías de las caras de tres altos jefes de esa fuerza, se abalanzaron en el escenario sobre un joven de barba: Santiago Maldonado".

En el relato, desmentido por la escuela y el Ministerio de Educación, incluso se cita diálogo de la obra que no existió. "Matemos a este negro mugriento", ordenaba el actor que representaba al comandante mayor Diego Balari, jefe de la Agrupación Rawson, hoy apostado en Esquel. Los jóvenes que encarnaban a los jefes de los escuadrones de Esquel, Pablo Badié, y de El Bolsón, Fabián Méndez, acataban. Munidos de escopetas, fusilaban a Santiago y lo enterraban en territorio mapuche", se escribió.

En la misma nota se aseguró que niños de 11 y 6 años, hijos de gendarmes, irrumpieron en llanto y que hasta hubo una fuerte discusión entre los docentes y los actores que, según el escrito, a los gritos y antes de huir por la llegada de la policía, defendieron su representación indicando que "a los chicos" había que mostrarles la realidad.

"Hay que explicarles que a Santiago Maldonado lo mató la Gendarmería, y que sus asesinos tienen nombre y apellido. Que la ministra Patricia Bullrich los encubre y que el gobierno de Mauricio Macri la apaña", dice La Nación que dijeron los actores en una representación escolar que no existió.

La Nación es el mismo diario que el domingo pasado publicó un artículo lamentable sobre la realidad de Comodoro Rivadavia, describiéndola como una ciudad en la que solo hay como alternativas drogas y prostitución.