Desmienten que haya aparecido Fernanda Chacón

Amigos y familiares de Fernanda Chacón, Presidenta de la Asamblea Permanente Contra la Violencia de Género, dieron a conocer la noticia de la desaparición de la joven que fue vista por última vez el viernes 21 de julio pasado subiendo a un colectivo de la Línea 146, alrededor de las 14 en la Capital Federal.

Desde ese momento, nadie pudo aportar datos certeros sobre su paradero ni sobre su integridad física. Sin embargo, desde la comisaría 29 difundieron el día de hoy la información de que una mujer que dijo ser Fernanda se había comunicado telefónicamente informando que se encontraba en el Delta de Tigre con su pareja y que estaba sana y salva.

Lo cierto es que desde el entorno cercano a Chacón en diálogo con Infonews desmintieron enfáticamente la versión de la Comisaría y aseguran que siguen buscando porque "Fernanda no apareció".

Chacón también fue víctima de la violencia de género. Publicó en 2015 en su muro de Facebook un comunicado en el cual aseguró que su ex pareja no había recibido una sentencia acorde a las golpizas que le había propinado.

En aquel momento, el ex novio había enfrentado un juicio por tres hechos de "lesiones leves agravadas por el vínculo" y recibió una condena por nueve delitos. En 2016, Chacón solicitó al juez que se abstuviera de otorgar un beneficio de salidas transitorias a su agresor.

El comunicado:

¡Fernanda Chacon aún no aparece!!

Desmentimos la información que comenzó a circular sobre la aparición de Fernanda Chacon. Nos comunicamos con la fiscal a cargo del caso y no está informada que esto sea real. La Comisaria 29 dio esta información luego de una aparente llamada de Fernanda a la misma diciendo que en unos días volvería. NO ES REAL. Denunciamos la terrible irregularidad en el accionar de la comisaria.

Nos es muy importante resaltar que sabemos que Fernanda avisaría a su familia y amigxs sobre su actual estado. Las primeras horas ante una desaparición son las más importantes. NO CIRCULEMOS INFORMACION QUE NO CORROBORAMOS. HASTA QUE NO VEAMOS A FERNANDA NO DEJAREMOS DE BUSCARLA!!

Le pedimos a TODOS los medios de comunicación que NO repliquen información no certificada.

La denuncia paso a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las mujeres a cargo de Mariela Labozzetta (43713407)

-Red de Mujeres

-Red Furia Feminista

-Red Viva Madres Unidas