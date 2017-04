El Patagónico | Deportes | POLICIALES - 30 abril 2017 Despidieron a Araceli Fulles en medio de críticas a la fiscal El principal sospechoso del crimen, Darío Badaracco, quien fue detenido el viernes a la noche, se aprestaba a ser indagado por la fiscal, que también debe interrogar a otros seis detenidos que tiene el expediente.

Los restos de Araceli Fulles, la joven hallada asesinada el jueves bajo escombros en una casa de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, fueron inhumados ayer en el cementerio de San Martín, con la presencia de decenas de familiares y amigos que cuestionaron cómo llevó adelante la investigación la fiscal de la causa.

A las críticas se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que el crimen de la chica de 22 años “fue brutal" y sostuvo que la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, Graciela López Pereyra, “tendrá que repasar un poco sus tareas" en referencia a que se demoró 25 días en hallar a la joven, vista por última vez con vida el 2 de abril.

Mientras tanto, el principal sospechoso del crimen, Darío Badaracco (29), quien fue detenido el viernes por la noche en el barrio porteño de Flores luego de que una vecina lo identificara y avisara a Gendarmería, fue trasladado ayer para ser indagado por la fiscal, que también debe interrogar a otros seis detenidos que tiene el expediente.

La despedida de Araceli comenzó el viernes a la noche en una cochería de San Martín, donde se debió interrumpir el tránsito por la gran cantidad de asistentes, y esta mañana su padre, Ricardo Fulles, afirmó: "Todavía no sabemos por qué se ensañaron así, de esa manera. La maldad que tienen... no puedo entender esa parte".

"Tenemos tristeza en el alma y en el corazón" por todo lo que pasó, sostuvo el hombre, que volvió a criticar a la fiscal al señalar que "no está capacitada ni para sacar a un chico a dar una vuelta a la plaza".

Acerca de los siete detenidos que hay en la investigación, dijo sentirse "contento”, pero estimó que "es probable que falte la parte financiera que los bancaba para hacer muchas cosas".

Gisele, prima de Araceli, dijo que la joven "no se merecía terminar como terminó" sino que "se merecía seguir con vida, formar una familia y seguir su carrera".

"Pedimos que nos respeten y que la respeten, ella sobre todo era una mujer, queremos que nos dejen de matar, no somos cualquier cosa, no somos un pollo para que nos descuarticen, nos maten y nos tiren como a ellos se les canta", expresó notablemente compungida, y agregó: "Somos mujeres, madres, ¿de dónde salieron esos hombres?".

Además, criticó a la fiscal porque en tres oportunidades había tomado declaración como testigo a Badaracco, el hombre que había estado con Araceli durante la madrugada en que ella desapareció, dueño de la vivienda donde finalmente fue hallado el cadáver y en cuyo camión se halló ADN de la chica.

"Va a tener que dar la cara y decir por qué lo dejó en libertad después de esas tres declaraciones dudosas", expresó Gisele.



DETENCION DE BADARACCO



En tanto, Badaracco fue detenido anoche en cercanías de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño luego de que una vecina se diera cuenta que era el hombre cuya rostro había sido difundido durante todo el día por los medios de comunicación.

En forma paralela, en la casa del sospechoso se hallaron elementos compatibles con las marcas de ahorcamiento que presentaba el cuerpo de la víctima.

También en la causa ya hay otros seis detenidos, entre ellos Carlos Damián Alberto Cassalz, dueño del corralón donde trabajaba Badaracco, quien fue

miembro de una superbanda de secuestradores que actuó entre 2001 y 2002, y estuvo preso hasta 2005, cuando fue excarcelado.

Cassalz, los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos y Marcos Ibarra (32) están acusados de "homicidio agravado" y los otros apresados son dos empleados del corralón de Cassalz, llamados Hugo Martín Cabañas (46) y Marcelo Ezequiel Escobedo (37), quienes están acusados de "encubrimiento" ya que habrían ayudado a Badaracco a huir cuando era buscado por la desaparición de Araceli.



Fuente: