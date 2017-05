El Patagónico | Regionales - 27 mayo 2017 Desplazan a enfermeros del servicio de emergencias en el Hospital Zonal Catorce experimentados enfermeros del Servicio de Emergencias Médicas del Hospital Zonal de Caleta Olivia fueron desplazados de sus funciones debido a sus insistentes reclamos por mejores condiciones laborales. Los responsables del área decidieron reemplazarlos por otros. Los damnificados decidieron instalar una carpa en el hall de ingreso al nosocomio, reclamando su reincorporación.

Caleta Olivia (agencia)



La mayoría de los enfermeros desplazados tiene muchos años de experiencia para responder con gran profesionalidad en situaciones límite como ocurre toda vez que se producen graves accidentes de tránsito, pero ese y otro tipo de circunstancias no fueron siquiera valorados por la jefatura del servicio que se encuentra a cargo de Alejandra Gallardo y Aida Rodríguez, quienes a las quejas respondieron con una "reestructuración".

La misma, según señalaron los trabajadores damnificados, consistió en reemplazarlos por otros enfermeros, incluso algunos particulares contratados como monotributistas.

El grupo de manifestantes, tanto hombres como mujeres, tenían puesta ayer la campera de color naranja fluorescente que meses atrás les donara el Sindicato Petrolero Santa Cruz, indumentaria esencial para su seguridad, sobre todo cuando deben acudir a emergencias nocturnas, principalmente en rutas abiertas.

Incluso esa donación no habría sido vista con buenos ojos por las responsables del departamento que aparentemente se sintieron molestas por los constantes reclamos y optaron por "dejar los problemas de salud en manos de personas sin capacitación ni entrenamiento en emergencias", según se señala en uno de los panfletos que ayer los desplazados entregaron a la gente que acudía al hospital.



LOS RECLAMOS

Además, en una carta abierta a la comunidad, los catorce enfermos desplazados hacia otros servicios, sintetizaron los reclamos que venían realizando desde hace muchos meses y no tuvieron respuesta, parte de los cuales se describen a continuación de manera textual.

"Nos falta equipamiento e insumos en ambos shockroom (adultos y pediátricos).

-Las ambulancias no tienen el adecuado mantenimiento mecánico y/o service y se encuentran sin seguro, lo cual nos deja en un desamparo total en caso de accidentes y también a los pacientes trasladados.

Nos deben aproximadamente 100 días de francos.

No nos pagan trabajo insalubre, ni siquiera el ítem por realizar gares pre-hospitalarias.

En forma permanente se ejerce violencia laboral. Asumen una conducta persecutoria, discriminadora y abusiva, la cual se ve reflejada en el frecuente hostigamiento y humillación.

Se ha solicitado en reiteradas ocasiones que se complete el plantel de enfermeros para poder garantizar una adecuada atención de calidad a cada persona que concurre al Servicio de Emergencias Médicas, lo cual nunca fue tomado en cuenta.

Por último queremos comunicar que el miércoles 24 de mayo se nos comunicó por medio de una notificación de Departamento de Enfermería que seríamos relevados de nuestro sector, en el cual hemos desempeñado nuestro servicio por años, realizando capacitaciones y especializaciones pagadas por nosotros mismos", manifiestan.

Fuente: