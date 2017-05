El Patagónico | Policiales | BUSQUEDA DE PERSONAS - 10 mayo 2017 Después de cinco meses, las dos hermanas desaparecidas se reencontraron con su tía Mariana Llancamil se reencontró ayer con sus sobrinas Guadalupe y Maite luego de buscarlas intensamente desde el 30 de diciembre pasado. El abogado de Llancamil, Tomás Buffa, aseguró que las niñas se encuentran sanas y salvas y que se encuentran tramitando los pasajes para que puedan regresar con sus familiares a Comodoro Rivadavia.

Más de cinco meses pasaron para que Mariana Llancamil pueda volver a reencontrarse con sus sobrinas Maite (1) y Guadalupe (2). Las niñas habían desaparecido el 30 de diciembre pasado cuando salieron a almorzar con sus padres, Darío Llancamil y Verónica Catanesi.

Desde entonces, Mariana no tenía novedades de las niñas que estaban bajo su tenencia por actos de violencia que les tocaba presenciar.

El abogado de Llancamil, Tomás Buffa, en dialogó con El Patagónico explicó que Mariana se enteró de la noticia y viajó para reencontrarse con sus sobrinas que se encontraban en otra provincia.

"Las nenas están ‘shockeadas’ por la situación que vivieron pero están sanas y salvas. Por lo que sabemos están bien de salud y Mariana está tramitando los pasajes de vuelta con el Estado. Por el momento no podemos dar más detalles por la situación legal de las niñas”, sostuvo Buffa, quien también es el titular de la delegación Comodoro Rivadavia del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Asimismo, el defensor sostuvo: “Las niñas estaban a disposición de la justicia en otra provincia y recién en horas de las tarde fueron entregadas a Mariana”.

Buffa también manifestó que se encuentran realizando todos los trámites pertinentes para que las niñas regresen en la brevedad con sus familiares que se encuentran en esta ciudad.

“Están bien y están contentas. Mariana está tramitando el viaje de vuelta con un organismo del Estado para que puedan volver lo más pronto posible. Todo esto fue muy rápido porque entre las 20 de ayer (por el lunes) y las 3 de hoy (por ayer) nos enteramos de la noticia y Mariana salió rápidamente a buscar a las nenas. No tuvo tiempo a nada y nosotros nos hemos puesto a trabajar con la Fiscalía y el Ministerio de Familia de Comodoro”, aseguró.

“Todavía no hay una fecha confirmada del regreso de Mariana con sus sobrinas, pero la idea es que lleguen lo antes posible porque toda la familia se encuentra con una gran ansiedad y es una satisfacción muy grande para todos poder saber que se encuentran bien y que muy pronto estarán en Comodoro”, agregó.



"RELACION ENFERMIZA"



Por otro lado, el abogado de Llancamil destacó que la causa se maneja con total hermetismo debido a la edad de las niñas y a la delicada situación que vivieron en los últimos meses.

Hay que recordar que Mariana Llancamil se acercó a principios de año a El Patagónico para denunciar que su hermano y su cuñada se habían llevado sin autorización a sus sobrinas.

Desde entonces, el caso tuvo una fuerte repercusión en la provincia y a nivel nacional. En el valle, inclusive, las facturas de servicios contaban con las imágenes de las hermanitas, buscadas por Missing Children.

