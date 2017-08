El Patagónico | Regionales - 14 agosto 2017 Destacados juristas dictarán una diplomatura de Derecho de Daños Los escenarios evolutivos y la función preventiva del Derecho de Daños será el primero de los módulos de la diplomatura que comenzará el viernes en esta ciudad.

Una decena de reconocidos juristas brindará los distintos talleres sobre el derecho de la reparación de los daños, los perjuicios y la reparación civil.

El especialista en Derecho de Alta Tecnología (UCA), Emiliano Lamanna Guiñazú, quien abrirá la formación que se dictará en Comodoro Rivadavia, explicó que la función preventiva en el Derecho de Daños "es hoy una novedad legislativa y sigue despertando curiosidad".

La diplomatura fue declarada de interés académico judicial por la Escuela de Capacitación del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la secretaría del Colegio de Abogados, ubicada en el primer piso de la avenida Yrigoyen 650 en el horario de 7 a 13.

También pueden enviar un mail a secretariacpacr@speedy.com.ar/colegioabogadoscr@speedy.com.ar. Los inscriptos tendrán doce horas de trabajo y capacitación: el viernes 18 de agosto de 14 a 20, y el sábado 19 de agosto de 8 a 14.

El presidente del Colegio Público de Abogados, Nicolás Demitriou, destacó la importancia y el esfuerzo que significa organizar y traer a esta ciudad juristas de reconocida trayectoria para el dictado de la diplomatura que se hará en la sede del Colegio Público de Abogados, en la calle Juan B. Justo, frente a la Ciudad Judicial.

"La temática de esta diplomatura es de vital importancia para los profesionales del derecho, en virtud de la gran cantidad de casos que se presentan periódicamente en relación a la misma", sostuvo Demitriou.

Los profesores y juristas abordarán el Derecho de Daños en forma específica y profunda, "no sólo con un desarrollo teórico de la materia a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, sino también y fundamentalmente mediante el análisis de casos a través de la modalidad de talleres que permitirán abrir el debate sobre las diversas interpretaciones que una misma cuestión pueda tener tanto en la doctrina como en la jurisprudencia”.



LLEGAN DIEZ JURISTAS



El cuerpo docente que llegará a la ciudad está integrado por Ursula Basset, Gustavo Calvinho, Demetrio Chamatropulos, Carlos Calvo Costa, Mariano Esper, Marcelo López Mesa, Federico Ossola, Gonzalo Pérez Pejcic, Fulvio Santarelli y Fernando Ubiría.

Por su parte, Lamanna Guiñazú explicó que el derecho de la reparación de los daños nace de la responsabilidad civil y se va transformando paulatinamente a través de la transformación de sus principios en Derecho de Daños.

Evidencia un tratamiento evolutivo concreto que se centra en los principios y "desde la centralidad del dañador, la culpa de este al momento de producir el daño, a la centralidad actual que tiene la persona humana que ha sufrido el daño”.

Agregó que la reparación civil "era un derecho que se ocupaba de las secuelas del daño, un derecho del día después, un derecho bombero que apaga el incendio pero no tomaba medidas evitativas para que éste no se produzca".

Para el docente se trata de una visión más humanista del derecho porque "significa pararnos antes de un daño o con anterioridad a la potencial producción de un daño. Si antes se consideraba humano reparar, es más humano indudablemente evitar el perjuicio”.

