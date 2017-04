El Patagónico | Regionales - 14 abril 2017 Destacan la tarea solidaria del grupo "Comodoro 4x4" Numerosos voluntarios prestaron colaboración en forma silenciosa durante el temporal. En el caso del grupo "Comodoro 4x4" accedieron con sus vehículos todo terreno a lugares muy afectados como Caleta Córdova, barrio que estuvo aislado por la caída de un puente.

Los conductores se abocaron a rescates de personas y a hacer llegar alimentos a familias inundadas.

Todos los voluntarios se autoconvocaron con el mismo fin: poner a disposición sus camionetas y ayudar a las familias que no podían salir de sus viviendas inundadas. Desde el miércoles 29 de marzo que se desató la primera tormenta los conductores no tuvieron límite de horario e ingresaron a los lugares más anegados como los barrios 30 de Octubre, Juan XXIII, Fracción 14 y 15, Laprida y Caleta Córdova.

La ayuda de los "hombres 4x4" se prestó para salvar a personas que permanecían aisladas en sus domicilios o para auxiliar a quienes tenían sus autos encajados. Incluso llegaron a trepar techos para rescatar a los vecinos que por el avance del agua no tenían otro lugar dónde resguardarse, cómo ocurrió en un sector de la avenida Lisandro de la Torre.

En momentos en que la intensa lluvia complicó aún más la situación, los voluntarios llegaron con comida, ropa y leña para quienes no querían dejar sus casas.



Fuente: