El Patagónico | Regionales - 29 enero 2017 Destinan $248 millones para pavimentar un tramo de la ruta provincial 63 El gobernador del Chubut, Mario Das Neves firmó el viernes por más de 248 millones de pesos el acta de inicio de la pavimentación de la Ruta Provincial 63 en el tramo que une el Paraje El Molle con José de San Martín, dando de esta manera respuesta a un histórico reclamo de los habitantes de esa zona del interior provincial.



En total, según se informó serán 26 kilómetros los que se pavimentarán de esta ruta que se encuentra en la zona centro-oeste de la provincia y que tiene su origen en el paraje conocido como "El Molle" en el empalme con la Ruta Nacional Nº 25 (ex Ruta Provincial 62) y finaliza en la Ruta Nacional 40 en cercanías a Gobernador Costa.

La pavimentación de ese tramo beneficia de manera directa a las localidades de José de San Martín, Gobernador Costa, el Paraje El Molle y Pampa de Agna, entre otras. La obra tendrá una ejecución de 32 meses y la empresa LAL SA será la responsable de llevar adelante los trabajos.

Al hacer uso de la palabra luego de firmar junto al gobernador el acta de inicio de la obra, el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Osvaldo Mairal, recalcó que "dentro de pocos días vamos a comenzar esta obra que para la provincia es medular porque atraviesa dos rutas nacionales como la Nº 40 y la Nº 25".

"Con esta ruta que va a continuar con la entrada a Río Pico vamos a cerrar un circuito, obviamente que van a pasar muchos años porque incluye la obra de Río Pico con Corcovado, que también es una obra importante y muy costosa, pero los proyectos van a estar para que los que nos siguen los culminen".

"Esperamos tener un año 2017 que sea un poco mejor que el año pasado que estuvimos enfocados en ordenar la administración. No obstante eso, esta es la licitación de obra pública número once de Vialidad y eso hay que destacarlo porque es muy importante la inversión de fondos propios que hemos hecho".

Por su parte el intendente interino de José de San Martín, Héctor Gutiérrez, subrayó que "esta firma de inicio de obra es muy importante para nuestro pueblo porque significa el asfalto de la ruta 63 que cambiará para siempre la realidad de nuestra comunidad".

"En representación de mi pueblo debo agradecer, principalmente a un gobernador que dice que no existen pueblos chicos ni pueblos grandes y eso se nota en su acción de gobierno. Todos los presentes saben que esta obra fue prometida un montón de veces. Hace 39 años que llegó el asfalto a la salida de mi pueblo y a partir de allí solo escuchamos promesas" agregó el intendente interino, agradeciendo también al Gobierno provincial por haber dado respuesta a este histórico reclamo de esa zona de Chubut.



Fuente: