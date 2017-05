Desvalijaron la casa de Ciro Martínez

Andrés Ciro Martínez, ex cantante de Los Piojos y actual líder de Ciro y Los Persas, fue víctima de un hecho de inseguridad. El pasado domingo, al menos dos delincuentes ingresaron a su vivienda de Ciudad Jardín en el partido bonaerense Tres de Febrero, de donde se llevaron diferentes objetos de valor, entre ellos dos autos.

El rockero estaba de vacaciones y no se encontraba en la vivienda al momento del robo. Los investigadores lograron identificar que los delincuentes ingresaron a la casa violentando una reja instalada en una puerta en la parte trasera desde donde pudieron acceder cruzando un terreno aledaño.

Andrés Ciro Martínez confirmó que fueron "al menos dos ladrones" los que entraron a robar en su casa y dijo que se llevaron hasta "una tostadora". "Con el tiempo me voy dando cuenta de las cosas que faltan: cafeteras, perfumes, una plancha", agregó.

Además, dijo que ese domingo "no había nadie" en la vivienda y que los delincuentes "no se llevaron instrumentos musicales". "No tenían intenciones destructivas porque no rompieron nada", comentó.

"En el lugar hay cámaras de seguridad y los videos ya los tienen la fiscalía. Nunca había sufrido un robo, pero los vecinos de la cuadra sí", reveló el músico.

El pasado 27 de abril, Ciro brindó un multitudinario show a beneficio de Comodoro Rivadavia, a la que denominó "capital piojosa" por su gran fanatismo a su ex banda Los Piojos.

En el Estadio Malvinas Argentinas, cerca de 6.800 personas cantaron y colaboraron con la ciudad. El show se realizó en conjunto de "Fundación Si" y también participaron otros reconocidos artistas nacionales.