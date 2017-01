El Patagónico | Policiales | ROBOS - 23 enero 2017 Detienen al "Gato" Lara y un cómplice como sospechosos de un robo armado en una casa Según la denuncia, ingresaron durante la noche del sábado a una vivienda de la calle Granaderos, donde reside un hombre de 77 años. Le colocaron un cuchillo en la garganta y le exigieron dinero. Un familiar de la víctima, que reside en el mismo predio, observó la situación y dio aviso a la policía. Así aprehendieron a los sospechosos.

Según la información oficial a la que accedió este diario, Damián "Gato" Lara (30) y Jonathan Garrido (18), fueron denunciados de haber ingresado el sábado a una casa con fines de robo. Ocurrió en Granaderos casi Los Robles, en el barrio La Floresta.

Se trata de una vivienda donde residen numerosos familiares y el sábado Lara llegó a preguntar por uno de los hijos de la dueña, pero éste no se encuentra en Comodoro Rivadavia. La mujer le dijo que se fuera y después salió a comprar a un comercio del barrio junto a una hija. Tardó unos minutos y cuando regresó a su casa se producía el asalto.

Ya eran las 21:20 cuando, según la denuncia, Lara y su cómplice se introdujeron al patio y por la fuerza ingresaron a la vivienda del cuñado de la propietaria. El hombre de 77 años fue amenazado con un arma blanca y después le propinaron un golpe de puño. La indefensa víctima fue intimidada con un cuchillo que le colocaron a la altura del cuello para exigirle dinero.

Uno de los individuos le revisó los bolsillos y el hombre comenzó a gritar para pedir auxilio. La dueña reconoció a Lara y no dudó en alertar a la policía de lo que estaba sucediendo. "A mí no me hicieron nada, pero preguntaron por mi hijo que no está acá en Comodoro", acotó la mujer a El Patagónico.

Los efectivos de la Seccional Cuarta aprehendieron a los sospechosos a pocas cuadras de la casa. En poder de los individuos incautaron dos cuchillos de grandes dimensiones con cabo de plástico de color negro.

Por disposición de la juez penal de turno, Gladys Olavarría, los sospechosos Lara y Garrido quedaron privados de su libertad en averiguación de los delitos de robo agravado en grado de tentativa. Hoy serán sometidos a la audiencia judicial.

La dueña del inmueble manifestó ante este diario su temor por las amenazas e insultos que recibió de Lara.

Hay que recordar que Damián "Gato" Lara era un habitante de las 1008 Viviendas que tuvo que mudarse de ese complejo por los conflictos que mantuvo con vecinos y grupos del sector.

