Detienen en Comodoro a un padre que había traído a su hijo desde Cipolletti

Marcos Antonio Luján, un hombre que se había llevado a su hijo el 29 de noviembre en Cipolletti y que no lo había restituido en el plazo fijado, fue sorprendido ayer a la mañana por la Brigada de Investigaciones en las 1311 Viviendas. El niño no se encontraba con él, pero fue hallado luego en la casa de un familiar. El hombre tenía un pedido de detención vigente por una causa de abuso sexual en la ciudad rionegrina.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia se replicó ayer por la mañana la información de la Fiscalía de Cipolletti que pedía colaboración a la población en la búsqueda de un niño cipoleño de tres años que había sido retirado por su padre y no había sido restituido en tiempo y forma.

La Fiscalía de esa ciudad rionegrina había informado ayer que se continuaba trabajando en la búsqueda del pequeño, de tres años, a partir de la denuncia que realizó su madre Amelia Olate.

Desde la Fiscalía informaron que el niño se encontraría en compañía de su padre, Marcos Antonio Luján quien lo retiró del domicilio de la madre el 29 de noviembre y no lo restituyó en el plazo que debía hacerlo.

"La investigación para dar con el paradero de ambos se inició en la Fiscalía de Delitos contra las Personas, cuyo fiscal solicitó colaboración de la Policía de Chubut ya que en función de un análisis realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, se presume que podrían encontrarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia", informaron desde Cipolletti y la Fiscalía de Comodoro Rivadavia lo replicó a través de los medios de comunicación.

Según se supo ayer ante la difusión pública de la búsqueda en esta ciudad, un suboficial y un oficial de la Brigada de Investigaciones a cargo de Juan Carrasco debieron acelerar la detención de Luján al que venían siguiendo en los últimos días a raíz de intercambio de información con la Brigada de la Policía de Río Negro.

"En caso de dar con el menor deberá darse inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes, con el objeto de que las mismas efectúen el resguardo del niño", solicitaban desde la Fiscalía de Cipolletti.

Según se supo al momento de la detención de Luján en Angelleli y Juana Azurduy del barrio Isidro Quiroga, el niño no estaba con él, pero una vez que fue hallado quedó al resguardo de una tía y luego a disposición de las autoridades judiciales.

La Brigada de Investigaciones detuvo a Luján porque el hombre además de haber violado el régimen de visitas de su hijo, tenía pendiente una captura por una denuncia de abuso sexual.

De esa manera ayer fue puesto a disposición del juez penal Martín Cosmaro y quedó a disposición su traslado a la Justicia de Cipolletti para que sea sometido a proceso.



