Detienen en La Plata a un profesor acusado de abusar de cuatro niñas

Marcelo Martini, titular de la Unidad de Investigación Fiscal a cargo del caso, sostuvo que la investigación se inició en octubre, pero no se había podido concretar la detención porque faltaban elementos de prueba. "Seguimos la investigación y logramos reunir elementos desagradables como fotos de él con nenitas, con varones, de nenas solas desnudas, algo horrible", precisó. Detalló que como esas fotos datan 2006 y 2007, se estima que los casos podrían ser "muchos más".

Un profesor de inglés de 50 años fue detenido en las últimas horas en su vivienda ubicada en pleno centro de La Plata acusado de abuso sexual de al menos cuatro menores de entre 9 y 10 años, aunque se investigan otros casos y la policía no descarta que las víctimas puedan ser cuarenta, informaron fuentes del ministerio de Seguridad.

La detención fue concretada el martes por efectivos de la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, tras allanar la vivienda del imputado, donde se secuestró equipamiento informático con fotos y grabaciones de los abusos y violaciones.

De acuerdo a los investigadores, el hombre -de apellido Pérez y que vive con su esposa y su hijo- se dedica a dar clases de apoyo de inglés a niños y niñas en La Plata, de los grados 3º y 4º del nivel primario.

El titular de la UFI Nº3, Marcelo Martini, explicó en declaraciones formuladas a Télam: "la investigación se inició en octubre del año pasado, después de que los padres de cuatro niñas menores de edad se acercaran a hacer la denuncia por abuso".

"No se pudo concretar la detención porque faltaban elementos de prueba. Seguimos la investigación y logramos reunir elementos desagradables como fotos de él con nenitas, con varones, de nenas solas desnudas, algo horrible", precisó y detalló que como esas fotos datan 2006 y 2007, se estima que los casos podrían ser "muchos más".

Sostuvo Martini: "hay que indagar, ya que hace muchos años que se dedica a dar clases. En su computadora había muchos videos. Solamente vi algunos de 10 a 15 segundos en donde se lo ve teniendo relaciones con menores, algo horrible" y añadió que "por las filmaciones, los niños abusados podrían ser 40 o, incluso, más".

En el allanamiento en la casa del imputado se secuestraron computadoras, discos extraíbles y memorias, que a través de un software forense Cibercrimen logró obtener carpetas borradas donde se puede ver al profesor manteniendo relaciones sexuales con niños y niñas menores de edad.

El presunto abusador fue detenido el martes en su vivienda ubicada en la zona céntrica de Plaza Moreno de la capital bonaerense sin oponer resistencia y ayer se negó a declarar.

Ahora la Justicia, tras haber realizado ya el informe técnico de psicólogos a las cuatro menores cuyos padres denunciaron los abusos, deberá llevar adelante las cámaras Gesell.

"En los encuentros el profesor colocaba música y abrazaba a los niños hasta entrar en confianza y luego, a medida que pasaba el tiempo, llegaba a tocar sus genitales, entre otros abusos", dijo uno de los investigadores. Y relató: "además de los nenes también lograba la confianza de los padres de las víctimas".

Además, expresó que el hombre exhibía a sus alumnos imágenes sobre representaciones de la ficción "Alicia en el país de las maravillas" donde el dibujo de la niña mantenía relaciones sexuales con otro personaje.

Los investigadores de Cibercrimen pidieron "que se acerquen a la fiscalía o a la policía las familias que sospechen que sus hijos pudieron ser víctimas" de esta persona y analizaron que "no se recuerda un caso similar a este en la provincia de Buenos Aires".

El hombre quedó detenido acusado de "abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación de las menores –tres hechos reiterados- en concurso real con corrupción de menores de trece años de edad y por resultar el autor encargado de la educación de las mismas".

Intervienen en este caso la UFI Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº4, ambos del Departamento Judicial de La Plata.

