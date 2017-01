El Patagónico | Policiales | EL CALAFATE - 07 enero 2017 Detienen a un gendarme "carterista" en El Calafate Un suboficial del Escuadrón N° 42 de Gendarmería Nacional, con asiento en El Calafate, fue detenido por la Policía provincial por haber sustraído una suma de 3.000 pesos a una mujer que realizaba compras en una tienda ubicada en la calle Julio Argentino Roca de esa misma localidad turística.

Caleta Olivia (agencia)



El hecho delictivo ocurrido el miércoles fue sumamente vergonzoso porque el protagonista representa a una fuerza de seguridad nacional, y de acuerdo a fuentes policiales consultadas por El Patagónico, pudo saberse que se apellida Stoup, a quien ya se le inició un sumario interno y sería pasado a disponibilidad, en tanto por separado se le instruye una causa judicial.

Sobre el caso, el portal digital Ahora Calafate reveló que el individuo estaba de civil cuando ingresó al local comercial en calidad de cliente acompañado por su pareja y aprovechó a revisar la cartera de otra mujer cuando la misma la dejó en un mostrador al ingresar a uno de los probadores.

Al salir, la damnificada se percató de que le faltaba dinero y alertó de ello a los empleados de la tienda, quienes de inmediato avisaron telefónicamente a la guardia de la Comisaría Seccional Primera.

En contados minutos llegó al lugar una comisión de esa dependencia y se constató que ninguno de los clientes ni empleados se habían retirado del negocio, por lo cual quedaba en claro que la suma de dinero que se denunciaba como sustraída la ocultaba alguno de los presentes.



TODOS IBAN A

SER REQUISADOS

El local comercial (cuyo nombre no se dio a conocer) no es de grandes dimensiones y no había muchos clientes, pero casualmente las mujeres que se hallaban eran esposas de efectivos de Prefectura, Policía provincial y Gendarmería.

El oficial que estuvo a cargo del procedimiento explicó a clientes, propietaria y empleados los pasos a seguir, indicándoles además que con previa autorización del juzgado todos quedarían demorados para una requisa personal.

La situación comenzó a aclararse cuando un hombre joven que estaba acompañando a su pareja se sentó y al hacerlo se observó que entre sus prendas ocultaba casi de manera desordenada los billetes, cuya suma coincidía con el faltante que denunciaba la clienta damnificada.

Posteriormente se supo que se trataba de un cabo de Gendarmería Nacional que hace menos de un año presta servicios en el Escuadrón 42.

Luego de aceptar que había robado el dinero de la cartera de una mujer que es esposa de un policía provincial, el gendarme fue detenido y trasladado hasta la comisaria Primera.

Pudo saberse además que varias horas después el juez de instrucción subrogante, Martín De Arrieta, dispuso ordenar su libertad, previo fijar un domicilio legal, al tiempo que se procedió a la apertura de una causa penal caratulada como "tentativa de hurto" y notificar de la misma a la jefatura del Escuadrón N° 42.

Fuente: