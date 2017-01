Detienen a un hombre por presunto secuestro

Personal policial fue alertado por la Guardia Urbana de Rada Tilly cerca de las 17.30 sobre una situación particular que estaba sucediendo en la bajada 11 de la Costanera.

Es que minutos antes, personal de Tránsito municipal en su habitual recorrida, observó a una pareja en un actitud sospechosa, la cual que se movilizaba en un Chevrolet Astra, dominio FXY 836 color azul, informaron fuentes policiales a El Patagónico.

Una vez en el lugar, los efectivos identificaron a la pareja de la localidad de Sarmiento. Se trataba de Armando Giraldo de 43 años y su ex mujer de 33 años quien les manifestó a los agentes que Giraldo bajo engaños y en contra de su voluntad la trasladó hacia Rada Tilly.

La mujer, en completo estado de shock, relató que el sujeto la tenía amenazada y la había traído desde Sarmiento hacia Rada Tilly. "No quiero volver porque si no me va a matar, me van hacer desaparecer", dijo asustado la víctima.

Según el testimonio de la mujer, en la ciudad petrolera pidió ayuda a un vendedor ambulante pero el mismo no se habría dado cuenta de la situación, en tanto que el agente de Tránsito dio aviso inmediatamente a la Guardia Urbana y ellos a la comisaria.

La policía se contactó con sus pares de la localidad de Los Lagos para corroborar si Armando Giraldo tenía antecedente por violencia de género y constataron que desde el 27 de enero pesaba una prohibición de acercamiento hacia la mujer, por lo que se dio intervención de manera inmediata a la comisaria de la Mujer.

Giraldo, que es un vecino de Sarmiento, quedó detenido por desobediencia judicial y hoy era sometido a la audiencia de control de detención.